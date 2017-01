Applaus für den "Vokuhila"-Rock in Glienicke

artikel-ansicht/dg/0/

Glienicke (zeit) Nach sechs Jahren hat die Glienickerin Monika Tabatt ihre Arbeit als Leiterin des Kurses Modedesign an der Glienicker Grundschule aus gesundheitlichen Gründen beendet. Zum Abschluss präsentierten vergangene Woche Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klassen, was sie in den vergangenen fünf Monaten unter der Regie von Monika Tabatt entworfen haben. Die Herbst- und Winterkollektion der jungen Nachwuchsdesigner umfasste 28 Modelle, die mit Schwung und fetziger Musik in der ausverkauften Alten Halle gezeigt wurden. So bekamen die aufwendig verzierten Hoodies (Kapuzenpullover), trendige Overalls und festlichen Spitzenblusen, die von den Kindern präsentiert wurden, viel Beifall. Höhepunkte waren unter anderem ein schwarzer "Vokuhila"-Rock (vorne kurz, hinten lang geschnitten) und ein schwungvoller Poncho. Im Trend der Grundschülerinnen lagen Fledermausärmel, freigelegte Schultern und kurze Boleros.