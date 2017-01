Erfolgreiche Oranienbuger Darts-Spieler

artikel-ansicht/dg/0/

Als ranghöchste Mannschaft haben die "Pinoccios" einmal mehr einen Spitzenplatz in der Bezirksliga 1 der Dartsportliga Berlin eingefahren. "Wir sind Serienvierter", berichtet Kolmetz. Denn die Kreisstädter landeten nun schon in der dritten Saison nacheinander auf diesem Rang.

In der kommenden Spielzeit bekommen die "Pinoccios" in der Bezirksliga 1 Konkurrenz aus dem eigenen Lager. Die Vereinskollegen vom DC Joker werden künftig kräftig mitmischen und als Neulinge versuchen, für Furore zu sorgen. Die Mannschaft sicherte sich zuletzt in der Bezirksliga 2 souverän den Titel und damit den Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse. Bei zwölf Siegen gab es für die "Jokers" keine einzige Niederlage. Dreimal trennten sich die Oranienburger remis.

Nicht ganz für den Spitzenplatz, aber dennoch für eine Topposition reichte es für die Mannschaft von "Triple niXXX". Als neu gestartete Formation behaupteten sich die Kreisstädter in der C-Liga gegen die Konkurrenz und wurden Zweite. "Darüber haben wir uns richtig gefreut", sagt Marcel Kolmetz. "In diesem Team spielen nur Darts-Anfänger."

Trotz des Saisonendes gönnen sich die Mitglieder des DC Harlekin keine Pause. Ohnehin startet die neue Spielzeit bereits Anfang März. Dazwischen haben die Oranienburger einige Termine auf ihrer Agenda. Am heutigen Dienstag steht ein Besuch beim Notar an, um die Vereins-Gründung weiter auf den Weg zu bringen. Am Donnerstag gibt es ein Treffen der Mannschaftskapitäne. Bei diesem wird es vor allem darum gehen, die fünf neuen Mitglieder je nach Spielstärke den Mannschaften des DC Harlekin zuzuordnen.

Der 4. Februar ist für das "Marcel-Gärtner-Gedenkturnier" gebucht. Beginn ist um 19 Uhr im neuen Vereinsheim an der Berliner Straße.