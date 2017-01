Potsdamer Institutsdirektor kritisiert Trumps Einreiseverbot

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Der Direktor des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) in Potsdam, Christoph Meinel, hat das Einreiseverbot des US-Präsidenten Donald Trump kritisiert. Das Dekret stelle einen Eingriff in den freien Austausch zwischen Wissenschaftlern dar, sagte er am Dienstagmorgen in einem Interview mit dem RBB-Sender Inforadio.