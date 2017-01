artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (hw) Die "Lidl"-Filiale am Backofenweg in Hohen Neuendorf macht einem Neubau Platz. "Lidl" sei bestrebt, seine Filialen weiterzuentwickeln, "um den Kunden eine moderne Einkaufsstätte mit optimalen Einkaufsbedingungen zu präsentieren", erklärte Pressesprecherin Diana Zvicer-Senolan. Die neue Filiale wird im Sommer 2017 eröffnet. Bis dahin geht der Verkauf hinter der "Pagode" an der Oranienburger Straße weiter. Das neue Haus soll über eine Verkaufsfläche von 1 400 Quadratmetern mit breiten Gängen sowie 130 Stellplätzen verfügen.