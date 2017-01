Interesse an Naturführungen in Menz schwindet

artikel-ansicht/dg/0/

Mit Hilfe des vom Naturpark organisierten Kompaktlehrganges konnte die Anzahl der Aktiven im vergangenen Jahr von 18 auf 31 gesteigert werden, sagte Natur- und Landschaftsführerin Christine Mewes bei ihrer Bilanz. Wobei das Wort "Aktive" hier wörtlich zu nehmen sei. Es gab für sie gleich reichlich zu tun. Denn die Neuen haben mit ihrer Ernennung am 20. Mai den ersten Heidewanderweg eröffnet, das erste "Heidepicknick" und das Pilotprojekt "Schule in der Kyritz-Ruppiner Heide" im Oktober für die ersten zwei Schulklassen sowie am Neujahrstag die erste Nordic-Walking Tour organisiert.

Es gab vergangenes Jahr unter anderem 315 Führungen (Vorjahr: 150), 150 Wanderungen (145) und 103 Busbegleitungen (115). Weniger Führungen bedeuteten auch weniger Gäste. Unterm Strich wurden 2016 rund 15500 Interessierte betreut, so Mewes. Das waren 4000Gäste weniger als im Vorjahr. Dies sei bedauerlich, aber nicht dramatisch. Als Gründe führte die Natur- und Landschaftsführerin etwa Reiseunternehmen an, die sparen, da die Reisebusse nicht ausgelastet sind. Auch beherbergte die Marina Wolfsbruch weniger Reisegruppen und reduzierte ihre Freizeitangebote. Es buchten stattdessen eher kleine Gruppen. "Die, die kommen, sind dafür besonders interessiert und oft Wiederholungstäter", so Mewes weiter. "Wer einmal eine Tour mitgemacht hat, kennt die Qualität und bucht wieder." Mund-zu-Mund-Propaganda sei dabei ein nicht unwesentlicher Faktor.

Unabhängig von der Gästezahl sei man bestrebt gewesen, die Spezialangebote auszubauen. So gebe es mittlerweile beispielsweise Fasten- und Nachtwanderungen, Führungen speziell für Kinder oder für Menschen mit Behinderungen. Weshalb das Interesse an bestimmten Themenschwerpunkten mitunter schwankt, ist für die Verantwortlichen aber kaum nachzuvollziehen.

Sie sind jedoch guter Dinge, die Gästezahlebn wieder steigern zu können.- Der zweite Abschnitt des Heidewanderweges biete hier großes Potenzial. Das für 10.Februar angekündigte Anwandern in Rossow auf dem neuen Abschnitt sei indes verschoben worden, ergänzte Naturparkleiter Mario Schrumpf. Ein drei Kilometer langes Stück unbefestigter Feldweg werde der Wittstocker Bauhof zunächst befestigen. Angedacht sei, die Veranstaltung anlässlich des einjährigen Bestehens des Heideweges im Mai stattfinden zu lassen.

Für die Natur- und Landschaftsführer im Naturpark wirft unterdessen bereits das Jahr 2019 seine Schatten voraus. Neue und spezielle Angebote wollen da erarbeitet werden, denn in diesem Jahr findet die Landesgartenschau in Wittstock statt. Außerdem ist 2019 zum Fontane-Jahr erklärt worden. Anlass ist der 200. Geburtstag des bekannten märkischen Schriftstellers.