artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat seinen Antrittsbesuch in Brüssel am Dienstag wegen einer Erkrankung kurzfristig abgesagt. Weitere Einzelheiten gab das Auswärtige Amt zunächst nicht bekannt. Nach dpa-Informationen hat er sich bei seiner Tochter mit einer fiebrigen Infektion angesteckt. Gabriel wollte in Brüssel bei seiner zweiten Auslandsreise als Außenminister Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini treffen.