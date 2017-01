Nach holprigem Start noch auf Platz 6

artikel-ansicht/dg/0/

Die Vorrunde begann für ihn ein wenig holprig, mit nur zwei Siegen aus fünf Gefechten. Dabei war er gegen den späteren zweitplatzierten Spanier Juan Uria nur knapp mit 4:5 nach Treffen unterlegen.

In der Zwischenrunde konnte Müller richtig durchstarten und ihm gelangen vier Siege aus fünf Gefechten. Nur gegen den späteren Turniersieger Nils Kolbringer vom OSC Berlin hatte der Frankfurter keine Chance und verlor mit 1:5 nach Treffern.

Im 16er Direktausscheid wartete Gero Mielczarek, der für Chemie Rodleben an den Start gegangen war, auf den USC- Fechter. Müller konnte sich in einer Kampfzeit von drei mal drei Minuten mit 15:6 nach Treffern durchsetzen und erreichte so das Viertelfinale. In diesem hatte der Oderstädter gegen den weitaus jüngeren Maximilian Gotthardt von Rotation Berlin keine Chance und verlor mit 4:13. Am Ende konnte sich Müller über den sechsten Platz freuen. Ein erfolgreicher Start ins Wettkampfjahr.

Nils Kolbringer stand am späten Nachmittag im Finale dem Spanier Uria gegenüber, gewann überzeugend mit 15:8 nach Treffern und konnte somit das Turnier bereits zum dritten Mal in Folge für sich entscheiden. Gemeinsam auf den dritten Platz kamen Maximilian Eifrig vom gastgebenden PFC Potsdam und Maximilian Gotthardt.