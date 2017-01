Mehr bezahlbare Wohnungen für Oranienburg

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Bis zu 360 bezahlbare Mietwohnungen will die Woba auf städtischen Flächen zwischen Walther-Bothe- und Johannes-Rau-Straße in der Weißen Stadt errichten. Interessenten müssen sich allerdings noch gedulden. Denn frühestens 2019 kann das Vorhaben nach jetzigem Stand beginnen.

Oranienburg wächst. Allein im vorigen Jahr ist die Zahl der Einwohner in der Oberhavel Kreisstadt um knapp 400 gestiegen. Rund 44 800 Menschen leben derzeit in Oranienburg und seinen acht Ortsteilen. Der Druck auf den Wohnungsmarkt - nicht zuletzt aus Berlin - hat in Oranienburg spürbar zugenommen. Preisgünstige Wohnungen sind rar. Leerstand gibt es praktisch bei der städtischen Woba als auch bei der Wohnungsbaugenossenschaft (OWG) nicht.

Die bestehenden Wohngebäude der "Weißen Stadt" wurden 1937 als Werkssiedlung der Heinkel-Flugzeugwerke gebaut. Zwischen 1945 und 1994 war die "Weiße Stadt" Kaserne der Roten Armee und öffentlich nicht zugänglich. Die derzeitigen Brachflächen beiderseits der Walther-Bothe-Straße gehören der OWG (Südseite) und zum allergrößten Teil der Stadt Oranienburg (Nordseite).

Die Rahmenplanung für diese innerstädtischen Filetgrundstücke sehen gegenwärtig noch eine heterogene Bebauung mit Reihen- und Doppelhäusern, Townhouses sowie Geschosswohnungsbau vor. Diese Mischung zwischen Eigenheimen und Mietwohnungen soll es künftig auf den städtischen Flächen jedoch nicht mehr geben. Wegen des dringenden Bedarfs an mehr bezahlbaren Wohnungen soll die Woba dort möglichst zeitnah und günstig Mietwohnungen errichten. So sieht es die Änderung des bestehenden Bebauungsplans vor.

"Gemeinsam mit der Stadt sind wir zu dem Schluss gekommen, dass günstiger Wohnraum in Oranienburg dringend gebraucht wird", sagt Bernd Jarczewski. "Und weil wir als städtische Gesellschaft kein Bauträger sind, kommen für uns nur Mietwohnungen infrage", ergänzt der Woba-Geschäftsführer. Eine Größenordnung von rund 360 Wohnungen hält er für durchaus bedarfsgerecht. "Wir dürfen bei einer geplanten Investitionssumme von rund 70 Millionen Euro natürlich keine Luftschlösser bauen, und wir wollen die Gesellschaft auch nicht in eine ökonomische Schieflage bringen. Deshalb waren zunächst belastbare Zahlen, wie sie das Wohnungswirtschaftliche Konzept geliefert hat und wie sie auch alle Prognosen zum Bevölkerungswachstum aussagen, für uns wichtig", so der Woba-Chef.

Am bautechnischen Konzept wird allerdings noch gefeilt. Erste Überlegungen sehen eine fünfgeschossige Bebauung an der Planstraße vor, die zurückgesetzt parallel zur Walther-Bothe-Straße verläuft. Zwischen diesen Häusern und der Walther-Bothe-Straße sollen Parkanlagen und Spielplätze entstehen. Dieser Grünzug ist auch schon Gegenstand der bisherigen Planung des Wiener Architekturbüros Superblock ZT, das 2013 als Sieger aus dem städtebaulichen Wettbewerb "Weiße Stadt" hervorgegangen war. Dahinter soll sich in den Querstraßen, die in Nord-Südrichtung verlaufen, eine viergeschossige Bauweise anschließen. "Insoweit geben wir mit unseren Plänen den mal angedachten Charakter nicht auf", ist Jarczewski überzeugt. Ziel bleibe es auch, dort eine möglichst gute soziale Durchmischung hinzubekommen.

Allerdings sollen die Grundflächenzahl und die Geschossflächenzahl auf den nördlichen Bauflächen heraufgesetzt werden, damit das Konzept auch wirtschaftlich tragfähig ist. Auf Tiefgaragen wird ebenso verzichtet wie auch eine Dachbegrünung nicht mehr verpflichtend vorgeschrieben werden soll.

Bernd Jarczewski rechnet damit, dass das Gelände nach und nach in diesem Jahr auf Kampfmittel abgesucht wird. Erst dann könnte die Woba auch ein Baugrundgutachten erstellen. "Wenn der geänderte Bebauungsplan 2018 Rechtskraft erlangt und wir hoffentlich noch von einer Wohnungsbauförderung profitieren werden, dann könnte der erste Bauabschnitt von etwa 60 Wohnungen im Jahr 2019 beginnen", sagt Jarczewski. Die Stadtverordneten, aus deren Reihen schon des Öfteren der Ruf nach mehr bezahlbaren Mietwohnungen laut wurde, müssen die Planungen aber noch absegnen.

Darüber berät am 7. Februar um 18 Uhr zunächst der Bauausschuss in der Orangerie.