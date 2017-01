Trotz Schneematsch kaum Unfälle auf Straßen

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Das Winterwetter hat in Berlin und Brandenburg nur vereinzelt zu Problemen auf den Straßen geführt. "In Berlin haben wir von Mitternacht bis 5.00 Uhr morgens 17 Unfälle gezählt, die mit Schnee und Matsch zu tun haben könnten", sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen. Was im Berufsverkehr auf den Straßen passiert, müsse man abwarten. Die Berliner Stadtreinigung (BSR) war seit der Nacht mit Räum- und Streufahrzeugen in der Hauptstadt unterwegs.