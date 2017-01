artikel-ansicht/dg/0/

Altthymen (pilz) Zufrieden zeigt sich Manfred Saborowski (Die Linke), Altthymens Ortsvorsteher. Laut Etatentwurf 2017 bereitet die Stadtverwaltung Fürstenberg, sofern der Haushalt am 9. Februar verabschiedet wird, die Sanierung von zwei Brücken in dem Dorf vor - Brücken, die für die Bewohner von großer Wichtigkeit sind. Zum einen ist das die seit Jahren in der Diskussion stehende Mühlenfließ-Brücke, zum anderen die Überführung, die es vor allem Fahrzeugführern gestattet, von der B 96 aus nach Dahmshöhe zu gelangen.

Saborowski fällt geradezu ein Stein vom Herzen, was die Mühlenfließ-Brücke betrifft. Seit vielen Jahren werde das Projekt immer wieder auf die lange Bank geschoben. Da habe man sich durchaus schon verschaukelt gefühlt, meint der Ortsvorsteher. Jedes Jahr aufs neue sei die Sanierung des maroden Viadukts im Finanzplan auf ein späteres Jahr verschoben worden. "Nicht notwendig sei die Sanierung, drei Tonnen zulässiges Gesamtgewicht reichten aus als Traglast-Begrenzung", habe er stets aus der Verwaltung zu hören bekommen. Nun soll endlich die Vorplanung beginnen. 10 000 Euro hat die Verwaltung dafür vorsorglich in den Haushalt eingestellt. Insgesamt kostet die Erneuerung des Bauwerkes rund 80 000 Euro. Nächstes Jahr soll sie realisiert werden, wenn alles so realisiert wird, wie beabsichtigt.

Erfreulich zudem, dass die Überführung in Dahmshöhe erneuert werden soll. 20 000 Euro will die Stadt für die Planung dieses Vorhabens bereitstellen. "Da hat die Stadtverwaltung bemerkenswerterweise eine Forderung von mir übernommen, die ich noch nicht gestellt habe", merkt der Ortsvorsteher an.

Grundsätzlich sei es aber so, dass die Kommune die von der Forstbehörde "längst übernommene Straße" ohnehin auf Vordermann bringen muss. "Und dazu gehört nun einmal die betagte Brücke, die nicht weiter verfallen darf", betont er. Wenngleich noch nicht klar ist, wann das Projekt in die Tat umgesetzt wird. "Aber auch der Weg muss aus meiner Sicht erneuert werden, und zwar von der Bundesstraße bis nach Altthymen", betont Saborowski. Die Stadt hätte viel eher Mittel für so ein Projekt einwerben können, meint er. Das Land hatte zum Beispiel Geld für den ländlichen Wegebau angeboten - allerdings nur für Projekte, die fertig in der Schublade liegen. "Und da hinkt die Kommune total hinterher", so der Ortsvorsteher.

Im übrigen erscheint der Hickhack um die Straße zwischen B 96 und Haus Dahmshöhe mittlerweile wie eine Farce. So befindet sich die Straße zwar mittlerweile längst im Fürstenberger Straßenverzeichnis, ist aber offiziell noch immer nicht befahrbar. Weil der Vertrag zwischen Kommune und Landesforstbehörde derzeit notariell beglaubigt werde, somit das Geschäft noch nicht vollzogen ist.