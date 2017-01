Jeder zahlt seinen Führerschein selbst

artikel-ansicht/dg/0/

In unserem Bericht wurde festgestellt, dass für alle Flüchtlinge, die einen Führerschein beantragen, Fahrprüfungen Pflicht sind, auch wenn diese in ihrer Heimat schon eine Fahrerlaubnis besaßen. Auslöser für die Hass- und Neidkommentare war die Vermutung, dass der Staat die Kosten für die Führerscheinprüfungen für Flüchtlinge übernimmt, "und die bedürftigen Deutschen gehen leer aus wie immer", setzte ein Kommentator fahrlässig eine Falschmeldung in die Welt.

Unsachliche Debatte im Internet

Dazu teilt die Kreisverwaltung Oberhavel mit: "Die sogenannten ,Regelbedarfe', die an die Asylbewerber ausgereicht werden, dienen auch der Gewährleistung des soziokulturellen Existenzminimums. Neben den Aufwendungen für Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie (ohne die auf Heizung und Warmwasser entfallenden Anteile) zählen dazu auch Bedarfe für das grundgesetzlich garantierte ,Mindestmaß am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben'. Über die Verwendung der zur Deckung des Regelbedarfs erbrachten Leistungen entscheiden die Leistungsberechtigten eigenverantwortlich."