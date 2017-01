Zahl der Arbeitssuchenden saisonbedingt gestiegen

artikel-ansicht/dg/0/

"Wie zu erwarten ist die Arbeitslosigkeit saisonbedingt angestiegen. Für den Monat Januar ist das aber eine normale Entwicklung. Im Vergleich zum Vorjahr sind deutlich weniger Menschen arbeitslos. Im Vergleich zum Vormonat haben sich deutlich mehr Menschen aus dem Baugewerbe, der Zeitarbeit und dem Handel arbeitslos gemeldet. Erfreulich ist, dass im Vergleich zum Vorjahr deutlich weniger Menschen arbeitslos sind", so Stefan Dirkes von der Arbeitsagentur mit Sitz in Neuruppin, die auch für das Havelland zuständig ist.

Mit Blick auf die Geschäftsstellenbereiche verzeichnet die Behörde im Bereich Nauen gleichfalls einen Anstieg. Im östlichen Havelland waren demnach 3.463 Menschen ohne festen Job, 307 mehr als im Dezember. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,7 Prozent (plus 0,5 Prozent), im Raum Rathenow zum Vergleich bei 12,2 Prozent (plus 1,3 Prozent). Im Januar waren kreisweit zudem 1.075 Arbeitsstellen gemeldet, gegenüber Dezember ist das ein Plus von 37. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 52 Stellen mehr. Arbeitgeber meldeten im Januar 294 neue Arbeitsstellen, das waren allerdings 16 weniger als vor einem Jahr. Im Januar wurden 262 Arbeitsstellen abgemeldet, 55 weniger als im Vorjahr. Nach Personengruppen entwickelte sich die Arbeitslosigkeit unterschiedlich. Die Spanne der Veränderungen reicht im Januar von minus 15 Prozent bei 50-Jährigen und Älteren bis plus 38 Prozent bei Ausländern.