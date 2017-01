Havelland: Arbeitslosenquote um 0,7 Prozent gestiegen

artikel-ansicht/dg/0/

Unterteilt nach Ost- und Westhavelland, ergeben sich folgende Werte: Im Zuständigkeitsbereich der Geschäftsstelle Rathenow wurden im Januar 2.906 Arbeitslose registriert, 295 mehr als im Dezember. Die Quote beträgt nach Anstieg um 1,3 nun 12,2 Prozent. Im Nauener Bereich gab es 307 Arbeitslose mehr. Dort suchen nun 3.463 Leute einen neuen Job. Neue Quote: 5,7 Prozent (plus 0,5 Prozent).

Im gesamten Neuruppiner Agenturbereich, zu dem neben dem Havelland auch die Landkreise Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel gehören, ist die Quote um 0,6 auf 8,1 Prozent gestiegen (aktuell insgesamt 23.439 Arbeitslose). Im Land Brandenburg beträgt die Quote 8,2 Prozent und liegt damit um 0,7 Prozent höher als im Vormonat. 108.000 Brandenburger sind jetzt arbeitslos gemeldet. Die Zahl der Arbeitslosen in der gesamten Bundesrepublik wuchs um 209.000 auf 2,78 Millionen, die Quote um 0,5 auf 6,3 Prozent. Insgesamt liegen aber überall im Land, also auch in Rathenow und Nauen, die Werte deutlich unter denen vom Januar vorigen Jahres.