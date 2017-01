artikel-ansicht/dg/0/

Geflügelpest: Angespannte Situation in Brandenburg

Potsdam (dpa) Die Geflügelpest in Brandenburg breitet sich immer weiter in Tierbeständen aus. Jetzt hat ein zweiter Tierpark im Land Fälle gemeldet: Bei zwei Hühnern in Kunsterspring (Ostprignitz-Ruppin) sei das H5N8-Virus nachgewiesen worden, sagte am Dienstag ein Sprecher des Verbraucherschutzministeriums und bestätigte entsprechende Medienberichte. 90 Enten und Hühner wurden daher getötet und der Tierpark für den Besucherverkehr geschlossen.

Michael Geschke (l.) und Andreas Kroggel bringen in zwei Kreisen Schilder des Veterinäramtes an. In einem engeren Umkreis jene mit der Aufschrift "Geflügelpest Sperrgebiet" .



© MOZ/Josefine Jahn