Rathenow (MOZ) Oh Mann, bin ich müde", kam Rentier Rudi auf die Bühne. "Ich hab' das Gefühl, das wird jedes Jahr mehr mit den Geschenken. Wie schön endlich wieder zu Hause zu sein." Zum diesjährigen Neujahrstanzfest führten Tänzer- und Stepperinnen der Musik- und Kunstschule Havelland in der Alten Mühle die Geschichte "Rudi und die Blütenelfen" auf.

Als sich Rudi schlafen legen will, lernt er die Blütenelfen kennen und erzählt ihnen, was Weihnachten bedeutet. Zu verschiedenen Instrumental- und Gesangstiteln hatten die einzelnen Tanzgruppen ihre Auftritte. Die Teenie-Stepperinnen hatten es als "Coole Katzen" auf die Weihnachtsmäuse abgesehen. Und die Blütenelfen können auch Rentier Rudi zum Mittanzen überreden. "Wie schön, Rudi! Ich wusste nicht, dass du tanzen kannst", war Blütenelfe Bibi überrascht. Auch die fünf Steppdamen tanzten zu "Puttin' on the Ritz". Nach dem halbstündigen Programm wartete ein kleines Buffet auf die Tänzerinnen und die Gäste.

Als "coole Katze" stand auch Melanie auf der Bühne. "Ich habe vor über drei Jahren bei den "Minis' mit dem Steppen angefangen", erzählte das Mädchen. "Am Steppen fasziniert mich, dass die verschiedenen Steppschritte so unterschiedliche Töne ergeben."

"Zum Neujahrstanzfest führen die einzelnen Gruppen die in den letzten Monaten erlernten Tänze auf", sagte Katrin Fritze. Die diesjährige Geschichte um Rentier Rudi hatte sie sich ausgedacht. Die Tanzlehrerin leitet in der Alten Mühle zwei Tanz- und drei Stepptanzgruppen mit rund 25 Mädchen und Frauen.

Der Tanzunterricht in der Alten Mühle findet, jeweils 45 Minuten, montags ab 15.30 für Kinder ab vier Jahren und ab 16.15 Uhr für Vorschulkinder statt. Die Stepptänzer trainieren immer donnerstags und dann jeweils 60 Minuten. Um 15.15 Uhr fangen die Teenies an, ab 16.15 Uhr steppen die Minis, und um 17.15 Uhr sind die Steppdamen dran. Anmeldungen und Informationen zum Angebot der Musikschule auf www.mks-havelland.de oder telefonisch unter 03385/5517350.