Kubanisches Lebensgefühl in der Oranienburger Orangerie

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (bren) Bilder von Havannas berühmten Stadtteil Buena Vista und der legendären Uferpromenade Melacon werden in traumhaft musikalischer Weise auf der Bühne zum Leben erweckt, wenn dieses Ensemble auftritt. "The Havana SuperQ". Die Afro-Cuban Allstars unter Leitung von Alberto "Molote" Munoz gastieren am Sonnabend, 18. Februar, in der Oranienburger Orangerie im Schlosspark. Neben "Molote" treten kubanische Musiker der Extraklasse auf, etwa Lazara Cachao, "Barbarito" Torres und Humberto Zaldivar. Mit der magischen Energie des Salsa und der karibischen Nächte verzaubern sie ihr Publikum. Auf zahlreichen Tourneen rund um den Erdball und auch auf diversen Plattenaufnahmen haben diese Ausnahmekünstler ihr Können immer wieder unter Beweis gestellt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1548645/

"Urban Sounds from Buena Vista and El Malecon" heißt es am 18. Februar um 20 Uhr in der Orangerie. Karten für 20 und 25 Euro gibt es in der Tourist-Information, Schlossplatz 2. Telefon 03301 6008110.