(MOZ) Der Tod scheint der letzte Ausweg. So reist Arthur Brennan ohne Rückflugticket nach Japan. Hier will er sich im Selbstmörderwald Aokigahara das Leben nehmen. Doch das Unterfangen muss warten. Denn Brennan begegnet im Dickicht dem verletzten Takumi Nakamura. Der hatte offensichtlich ähnliches wie der Mathematiker vor und ist gescheitert. Arthur fühlt sich verpflichtet, dem anderen zu helfen. Und da der Wald dicht ist, teils unwägbar, muss er am Leben bleiben, damit auch Nakamura dies kann. Die beiden Männer lernen sich kennen und erfahren die Geschichte des anderen. Und irgendwie kommt es dann so, dass zwei potentielle Selbstmörder um ihr Leben kämpfen.

The Sea of Trees

The Sea of Trees © Ascot

Dieser Widerspruch wäre eine gute Grundlage für einen spannenden Film gewesen. Doch in der Gegenwart verbringt der Zuschauer nur einen geringen Teil der Handlung. Mehr bewegt man sich in der Vergangenheit, um zu ergründen, woher die Todessehnsucht kommt. Es ist ein Sammelsurium aus alltäglichen Enttäuschungen und Schicksalsschlägen. Warum es Japan sein muss, kann dagegen nur gemutmaßt werden. Von Land und Leuten jedenfalls erfährt der Betrachter recht wenig, außer, das es diesen speziellen Wald gibt. Regielegende Van Sant trimmt das Geschehen dann auch ein stückweit auf Survival, was zugleich als Ausweg dient, wenn es handlungsseitig nicht so recht vorangehen will. Insofern hat die Inszenierung durchaus Spielraum nach oben. Von der Besetzungseite dagegen kaum. Allein schon Matthew McConaughey. Längst im Charakterfach angekommen beeindruckt er mit einem vom Leben gezeichneten leeren Gesichtsausrduck. Zum Sterben schön.

Genre: Drama; FSK: 12 Jahre, Laufzeit: 107 Minuten; Verleih: Ascot; Regie: Gus Van Sant; Naomi Watts, Ken Watanabe, Matthew McConaughey; USA 2015