Maggies Plan

(MOZ) Die biologische Uhr tickt. Und da eine dauerhafte Beziehung wie auch ein geeigneter Vater für das gewünschte Kind nicht in Sicht sind, beschließt Maggie: selbst ist die Frau. Ein Samenspender ist schnell gefunden. Doch just in dieser Phase lernt die Mittdreißigerin John kennen. Der Literaturprofessor ist zwar verheiratet und hat zwei Kinder. Das aber hält ihn nicht davon ab, sich in die neue Bekanntschaft zu verlieben. Und alsbald ist dann auch das Wunschkind da. Doch Maggies Problem wird damit nicht wirklich behoben. Denn nachdem das erste Feuer mit John erloschen ist, stellt sie sich die Frage, warum sie mit dem Mann noch zusammen ist. Und da durch diese Beziehung eine andere kaputtgegangen ist, heckt sie einen neuen Plan aus. Wie wäre es denn, wenn die Ex ihren Ex zurücknimmt. Dann hätte Maggie ihr Kind und alles wäre fast wie früher.