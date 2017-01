artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Vee ist eigentlich ein zurückhaltendes Mädchen. Zu zurückhaltend für ihre beste Freundin. Die stichelt permanent und möchte, dass der Teenager aus sich herausgeht. Als es Vee reicht, meldet sie sich bei einem Online-Game an. In "Nerve" erteilen die Watcher den Player Aufgaben, die diese erledigen und live filmen müssen. Vee soll einen Fremden küssen und tut dies auch. Offensichtlich gefällt das den Leuten, die über ihre Smartphones zuschauen. Jedenfalls bekommen nun Vee und Ian immer wieder Challenges, die sie gemeinsam auszuführen haben. Und sie werden immer rasanter, ja gefährlicher. Zwar sammelt das Paar nicht nur tausende von Followern und reichlich Geld auf dem Konto, doch es bemerkt nicht, wie es unaufhaltsam dem Abgrund entgegensteuert. Denn die Watcher kennen keine Grenzen, nicht einmal das menschliche Leben.

Was wie ein Spiel beginnt endet als bitterer Ernst. Nicht die Kontrolle verlieren, ist die Botschaft, die Henry Joost und Ariel Schulman mit ihrer Umsetzung des Romanbestsellers an die Generation Smartphone aussenden. Und sie haben ihre Message sehenswert verpackt. Defacto spielt sich das Geschehen innerhalb nur weniger Stunden ab. Es ist dunkel, die Neonlichter der Großstadt geben die Szenerie in fast unwirklichen Bilder wieder. Und es gibt keine Ruhepausen. Emma Roberts und Dave Franco werden von einer aberwitzigen Aufgabe zur nächsten gehetzt. Der Adrenalinspiegel nicht nur bei den Handelnden lässt das Gehirn schlappmachen. Eigentlich hätte spätestens bei der Motorradfahrt mit verbundenen Augen Schluss sein müssen, aber das Paar ist wie im Rausch. Bis auf wenige Ausnahmen kommt der auch beim Zuschauer an. Doch dem wird stets das ungute Gefühl vermittelt, dass hinter den nächsten Kurve die Katastrophe lauert. Und so verstehen es die Filmemacher blendend, mit Suspense die Spannung hoch zu halten.

Genre: Action; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 96 Minuten; Verleih: studiocanal; Regie: Henry Joost, Ariel Schulman; Emma Roberts, Dave Franco, Emily Meade; USA 2016