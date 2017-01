Ghostbusters

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Irgendwann holt einen die Vergangenheit ein. Doch muss es ausgerechnet jetzt sein, denkt sich Physikerin Erin Gilbert. Sie steht kurz vor der Festanstellung bei der renommierten Columbia Universität, da taucht ein Buch auf, das Gilbert vor Jahren zusammen mit Freundin Abby Yates geschrieben hat. Thema das Paranormale, also so ziemlich das Gegenteil von schulbuchmäßiger Physik. Erin ist als plötzlich ohne Job und auch die Abby verliert ihre Anstellung. Nur gut, denn wie der Zufall so spielt, wird tatsächlich in einem alten Haus ein Geist gesehen. Und dann noch einer, noch einer, noch einer. Im Multimediazeitalter kann schon bald jeder online die Videos davon sehen. Und so machen die beiden Damen zusammen mit zwei weiteren Mitstreitern daran, dem Spuk ein Ende zu bereiten. Doch ausgerechnet der Bürgermeister will den Deckel draufhalten und stempelt die Geisterjägerinnen wider besseren Wissens als Scharlatane und Betrüger ab.