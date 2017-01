Brandenburger Sparkassen verzichten auf Kündigung alter Prämiensparverträge

artikel-ansicht/dg/0/

"Tausende Verbraucher erhalten die Kündigung, werden in andere Anlagen gedrängt", hieß es bei "Bild". Das kann die Verbraucherzentrale Brandenburg für die Mark nicht bestätigen. "Uns ist bisher kein einziger solcher Fall im Land bekannt geworden", sagt Sylvia Schönke, Finanzexpertin bei der Verbraucherzentrale. Dass es dazu noch kommen kann, mag sie aber nicht ausschließen. Denn einzelne Institute in Sachsen-Anhalt hätten tatsächlich versucht, auf diese Weise Verträge loszuwerden, deren Zinsen in der heutigen Situation nicht mehr zu erwirtschaften seien. "Wenn die das vormachen, könnte es natürlich Nachahmer geben." Konkret gehe es um Sparpläne, erläutert Sylvia Schönke, die eine Kombination aus einem marktüblichen Zins und einem Bonus darstellen. Bei Kündigungen müsse man sich die Begründung des Kreditinstitutes sehr genau anschauen, notfalls müssten Gerichte entscheiden. Und was sollte man als Kunde tun, wenn solch eine Kündigung ins Haus flattern sollte? "Zu uns in die Beratung kommen."

Die Kreisparkasse Anhalt-Bitterfeld hatte rund 2000 Kunden Verträge gekündigt, die "Prämiensparen flexibel" hießen. Kunden zahlen jahrelang feste Beträge ein, die zunächst kaum Zinsen und keinen Bonus abwerfen. Dann aber wird eine lange Anlage belohnt: Mit Prämien von bis zu 50 Prozent. Werden zum Beispiel 1200 Euro im Jahr eingezahlt, muss die Sparkasse laut Vertrag 600 Euro Prämie zahlen. Die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt ging gegen die Kündigung vor, doch das Landgericht Dessau-Roßlau entschied im vergangenen November für das Kreditinstitut. Woraufhin sich im Dezember auch die Kreissparkasse Stendal traute, teure Altverträge von 2200 Kunden zu kündigen.

Der Ostdeutsche Sparkassenverband (OSV) legt Wert darauf, dass es sich hier "um einzelne Häuser in Sachsen-Anhalt" handele, die Verträge gekündigt hätten. "Brandenburg ist nicht betroffen", sagt Pressesprecherin Cosima Ningelgen. Ganz klar ist auch die Aussage von Robert Heiduck, Pressesprecher der Mittelbrandenburgischen Sparkasse, der größten Sparkasse im Land: "So etwas machen wir nicht." Und vom Vorstand des Sparkasse Uckermark heißt es schriftlich: "Es werden keine Altverträge durch die Sparkasse Uckermark gekündigt. Bei Ende der Vertragslaufzeit ist eine Wiederanlage zu den jeweils aktuellen Konditionen möglich." Und von der Sparkasse Oder-Spree wird mitgeteilt, es sei trotz der schwierigen Zinslage "aktuell kein Thema", solche "Altverträge" zu kündigen.

Viel Arbeit in Sachen alter Zinsen hat die Verbraucherzentrale trotzdem: "Wir haben noch immer viele Termine mit Verbrauchern, deren Bausparverträge gekündigt wurden, weil die Anlagezinsen nach heutigen Maßstäben hoch sind", sagt Sylvia Schönke. Sie hoffe sehr, dass im Februar der Bundesgerichtshof endlich klar mache, ob dieses Vorgehen rechtens sei.