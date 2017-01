"Medaillen für Treue Dienste" vergeben

artikel-ansicht/dg/0/

Brück (MZV) Ehre wem Ehre gebührt. 56 verdiente Feuerwehrleute aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark wurden am Freitagabend im Brücker „Hotel Schützenhaus“ für ihre langjährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr mit der „Medaille für Treue Dienste“ in der Sonderstufe Gold geehrt. Gastgeber der Festveranstaltung war der Landkreis Potsdam-Mittelmark. Konkret wurde die Medaille 33 mal für 50 Jahre, 19 mal für 60 Jahre, zweimal für 70 Jahre und zweimal für 75 Jahre Feuerwehrmitgliedschaft verliehen. Unter den geehrten fanden sich mit Gerda Kiep (FF Reetz) und Gerda Gutte (FF Borkheide) sogar zwei Frauen, die vor jeweils 60 Jahren in die Feuerwehren ihrer Heimatorte eintraten.

Debra Reußner, Fachbereichsleiterin für Sicherheit, Ordnung und Verkehr beim Landkreis Potsdam-Mittelmark und Alexander Engels, Fachdienstleiter für Brand- und Katastrophenschutz, nahmen die Auszeichnungen vor.

In ihrem Grußwort lobte Reußner das langjährige Engagement der Geehrten und äußerte sich in Bezug auf den vielerorts fehlenden Feuerwehrnachwuchs hoffnungsvoll. Sie sagte: "Es geht mit den Mitgliederzahlen in den Freiwilligen Feuerwehren wieder leicht bergauf. Wir haben die Talsohle durchschritten".

Für die anwesenden Blauröcke war die Auszeichnungsveranstaltung vielfach mit Wiedersehensfreude verbunden, die im Anschluss bei Blasmusik und gutem Essen gefeiert wurde.

Manfred Karsch aus Bad Belzigs Ortsteil Kuhlowitz ist einer der Ausgezeichneten. "Ich bin seit meiner Jugend dabei", so der 68-Jährige, der während seiner aktiven Dienstzeit über ein Jahrzehnt an der Spitze der Kuhlowitz/Preußnitzer Ortsfeuerwehr stand. Den aktiven Dienst hat der Hauptbrandmeister bereits quittiert, bei Kreisausscheiden engagiert er sich jedoch noch immer als Kampfrichter. Anderen in der Not zu helfen, war für ihn ehemals ausschlaggebend, der Feuerwehr beizutreten.

Erwin Nitze aus Benken konnte am Freitagabend wiederum gleich doppelt strahlen. Kaum dass Debrah Reußner ihm zu 75 Jahren Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr gratuliert hatte, stimmten die anwesenden Blauröcke für ihn ein Geburtstagsständchen an. Mit seinen 90 Jahren war Nitze der älteste Feuerwehrmann im Saal, der mit einer Medaille an der Brust den Heimweg antreten konnte. "Ich war noch bis zur Rente in der Benkener Feuerwehr aktiv", erzählt der Brandmeister, der über viele Jahre als Wehrführer an der Spitze der Ortsfeuerwehr stand.

Gold (50 Jahre)

Helmut Polanik (FF Kützkow), Klaus Taege (FF Pritzerbe), Siegfried Arlt (FF Deetz), Wolfgang Paul (FF Jeserig), Ernst-Ludwig Vollschwitz, Horst Nicolai (FF Göhlsdorf), Karl-Heinz Grewatsch, Herbert Busse, Wolfgang Franke (FF Glienecke), Werner Schulze, Paul Matthias (FF Görzke), Gerda Gutte, Horst Kasperksi (FF Borkheide), Christian Hübner, Richard Teltow (FF Deutsch Bork), Günter Göde (FF Golzow), Michael Klafki (FF Kleinmachnow), Dieter Ehrensack (FF Wittbrietzen), Sigurd Kaase (FF Lütte), Manfred Karsch (FF Kuhlowitz), Eckert Braun (FF Fredersdorf), Alfred Eckert, Werner Just, Günter Kaiser (FF Schlalach), Manfred Gaßka (FF Lüdendorf), Günther Kuttke (FF Feldheim), Peter Anders (FF Treuenbrietzen), Kurt Belger, Wolfgang Schmidt (FF Mützdorf), Bernhard Krumm (FF Neuehütten), Fritz Krumnow (FF Medewitz), Kurt Bettge, Gerda Kiep (FF Reetz)

Gold (60 Jahre)

Reinhard Köhr (FF Lüsse), Wilhelm Lüdecke, Helmut Rehfeld (FF Bad Belzig), Gerhard Ziehm (FF Jeserigerhütten), Rudolf Schäl, Siegfried Gerber (FF Groß Marzehns-Klein Mahrzehns), Günter Tietz (FF Niemegk), Hans Wricke (FF Locktow-Ziezow), Siegfried Wachsmuth (FF Kranepuhl), Horst Dümmichen, Armin Heinrich, Werner Hoffmann (FF Frohnsdorf), Kurt Pflaum (FF Treuenbrietzen), Karl Olbert (FF Kützkow), Manfred Kuhlmey (FF Bochow), Gerhard Reinke (FF Krahne), Heinz Bochentin (FF Seddin), Waldemar Kasties (FF Ziesar), Helmut Krone (FF Bücknitz)

Gold (70 Jahre)

Arno Lühnsdorf (FF Groß Marzehns-Klein Marzehns), Karlheinz Dorbritz (FF Jeserig/Fläming)

Gold (75 Jahre)

Erwin Nitze, Heinz Benke (FF Benken)

Medaille für Treue Dienste in der Freiwilligen Feuerwehr Sonderstufe