Potsdam (dpa) Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht in der zunehmenden Digitalisierung der Industrie eine riesige Chance für Brandenburg. "Die Schrittmacher haben wir hier im Land", sagte Woidke am Dienstag auf einer Konferenz zum Thema Industrie 4.0 im Potsdamer Hasso-Plattner-Institut (HPI). Eine der Grundlagen dafür sei der Ausbau der Breitbandangebote. "Da sind wir gut unterwegs, aber da sind wir noch nicht gut genug." Wichtig sei überdies, die Forschung an den Universitäten mit den mittelständischen Betrieben zu vernetzen, weil es im Land kaum industrielle Forschung gebe.

