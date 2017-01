Nach Auffahrunfall: Frau erleidet Schock

artikel-ansicht/dg/0/

Wustermark (MOZ) Auf der Bundesstraße 5 von Zeestow in Richtung Wustermark hat sich am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfqall ereignet. Eine 54-Jährige erlitt einen Schock, nachdem sie auf einen Lastwagen der Havelländischen Abfallwirtschaft (HAW) aufgefahren war. Die Autofahrerin musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro.