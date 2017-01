Stiftung Garnisonkirche hofft auf Baubeginn 2017

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Beginnt noch in diesem Jahr der Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche? Die Zeichen dafür waren noch nie so positiv. In trockenen Tüchern ist das Vorhaben trotz Großspenden, Bundesmitteln und Zugeständnissen aber noch lange nicht.

Der Grundstein ist schon 2005 gelegt worden -symbolisch, versteht sich. Weitere symbolische Akte folgten: Ein Bogen wurde aufgemauert mit einem Kreuz darin, eine provisorische Kapelle samt Ausstellung errichtet und die zu ebener Erde monströs wirkende Wetterfahne an der Breiten Straße in Potsdam aufgestellt.

Aber erst zu Beginn dieses Jahres machte sich in der Stiftung Garnisonkirche und in der dazugehörenden Fördergesellschaft wirklich Optimismus breit, dass die im Zweiten Weltkrieg beschädigte und zu DDR-Zeiten gesprengte Dominante der Potsdamer Stadtansicht wieder in den Himmel ragen wird. Zuerst verkündete die Stiftung anlässlich ihres Neujahrsempfangs, dass das Spendenaufkommen den Eigenanteil für den Beginn des Wiederaufbaus erreicht hat (zusammen mit Krediten der evangelischen Kirche und Großspenden unter anderem von Günther Jauch). In der vergangenen Woche hieß es dann, dass der Finanzausschuss des Bundestages gewillt ist, die zwölf Millionen Euro freizugeben, die für das Vorhaben seit Jahren vorgesehen sind, sobald der Rest der Finanzierung steht.

Wieland Eschenburg, Vorstand der Stiftung, reagiert noch etwas verhalten. Die Formalien müssen eingehalten werden, noch fehlt die schriftliche Zusage. Trotzdem hofft er, dass Ende des Jahres schon ein Baukran an der Baustelle steht. Das hieße, dass in Rekordzeit der Fördermittelantrag gestellt und bearbeitet worden wäre, die Bauleistungen ausgeschrieben sind und die Firma, die den Zuschlag erhält, auch tatsächlich sofort loslegen kann.

Wenn es überhaupt so weit kommen sollte, dann liegt das an einer gewissen Kreativität im Umgang mit dem Vorhaben. Zur Erinnerung: Noch vor drei, vier Jahren sollte das gesamte Kirchengebäude, der knapp 90 Meter hohe Turm und das Kirchenschiff, wieder errichtet werden. Der Turm wurde mit 38 Millionen Euro veranschlagt, der Rest mit etwa 60 Millionen. Dann kam das große Abspecken.

Zuerst trennte man sich vom Kirchenschiff. Der Turm sollte rekonstruiert werden, darin eine Kapelle, Versammlungsräume und ganz oben eine Aussichtsplattform entstehen. Die Besucher der Plattform sollen den Betrieb des Hauses mit ihren Tickets finanzieren. Da man aber im vergangenen Jahr immer noch weit von den 38 Millionen für den Turm entfernt war und der Bau laut Baugenehmigung spätestens 2018 begonnen werden muss, wurde die Idee geboren, mit einer abgespeckten Variante für 26 Millionen Euro zu beginnen: Die Betonhülle samt Innennutzung, aber ohne Turmhaube und Sandsteinschmuck.

Die bange Frage war lange Zeit, ob sich der Bund darauf einlässt. Das scheint er zu tun, und Eschenburg beeilt sich zu unterstreichen, dass natürlich am Ziel festgehalten wird, den Turm in seiner ganzen Pracht wieder erstehen zu lassen. Wenn erst ein Kran steht, ließen sich die fehlenden zwölf Millionen leichter einwerben.

Die Kritiker des Vorhabens sind deshalb nicht verstummt. Der Verein "Christen brauchen keine Garnisonkirche", dem unter anderem der Wittenberger Theologe Friedrich Schorlemmer angehört, will im März eine zweitägige Konferenz zur Gestaltung des ehemaligen Kirchengrundstücks durchführen, ganz so als gäbe es die Pläne zur Errichtung des Turmes als Friedenszentrum nicht. Lutz Boede, Geschäftsführer der Fraktion "Die Andere" im Stadtparlament, hat den Widerstand gegen das Projekt ebenfalls nicht aufgegeben. Er verweist darauf, dass die Baukostenschätzungen Jahre alt sind. Das Vorhaben werde entschieden teurer sein und dann vielleicht als Bauruine und Mahnmal enden, spekuliert er.