Sieg beinah noch verschenkt

Viel Leidenschaft bekamen die Zuschauer in der Rathenower Havellandhalle im Basketball-Derby zwischen den Red Eagles und den Basket zu sehen und das obwohl es für beide Mannschaften um nichts mehr ging. Die Rathenower waren bereits für die Meisterschaftsrunde qualifiziert, während die Brandenburger ihr Ticket für die Play-Downs schon vor zwei Spieltagen sicher hatten.

Den besseren Start hatten die Gäste, früh lagen sie mit 6:2 vorn. Doch die Hausherren gaben prompt die richtige Antwort, übernahmen ihrerseits mit 14:6 die Führung. Zugute kamen ihnen, dass sie in der Offensive sehr variabel punkteten. Marco Ritter, Marius Krüger und Oliver Brätsch trafen jeweils früh.

Beide Mannschaften standen für verschiedene Spielsysteme. Während die Rathenower vornehmlich den Weg unter den Korb suchten, probierten es die Brandenburger meist mit Distanzwürfen. Beim Stand von 18:14 ging es in die erste Viertelpause.

Im zweiten Abschnitt setzten sich die Adler Stück für Stück ab. In der Defensive machten sie eine Menge Druck auf den ballführenden Spieler, so dass die Gäste nur wenig offene Würfe bekamen. Offensiv war es vor allem Brätsch, der nun kaum zu stoppen war. Außerdem hatten die Gastgeber Vorteile beim Rebound, kamen so immer wieder zu zweiten Wurfchancen. Mit einem klaren 42:24-Vorsprung ging es in die Halbzeit.

"Bis dahin haben wir richtig stark gespielt", fand Eagles-Spielertrainer Björn Kasprzyk. Aus der Pause kamen die Gäste besser, stellten auf eine Zonenverteidigung um und die Rathenower damit vor riesige Probleme. Der Drei-Punkte-Wurf wollte bei den Eagles einfach nicht fallen. Doch offensiv steigerten sich die Baskets nicht und die Rathenower gingen mit einer beruhigenden 14-Punkte-Führung ins Schlussviertel.

Ob die Hausherren die Partie im Geiste schon abgehakt hatten, lässt sich nicht mehr klären, doch nun erlebten die Zuschauer einen fast kompletten Einbruch. Im Angriff gelang nur wenig und defensiv konnten sie die Baskets kaum noch stoppen. Der Vorsprung schmolz dahin, drei Minuten vor dem Ende glichen die Brandenburger zum 63:63 aus.

Die Partie drohte endgültig zu kippen, doch die Rathenower behielten die Nerven. Tobias Hübner traf einen wichtigen Dreier und legte nach einem Schnellangriff zwei Punkte nach. Die Eagles konnten dann den Fünf-Punkte-Vorsprung weiter ausbauen, da die die Baskets nun durch Fouls immer wieder versuchten die Zeit anhalten. In der Folge kassierten drei Brandenburger rasch ihr fünftes Vergehen und katapultierten sich aus dem Spiel. Durch die verwandelten Freiwürfe brachten die Red Eagles dieses Spiel letztlich sicher mit 75:68 nach Hause.

"Wir haben es unnötig spannend gemacht. Gerade im dritten und vierten Viertel haben wir es über weite Strecken nicht gut gemacht. Aber ich denke, dass es letztlich ein verdienter Sieg meines Teams war, da war immer eine Lösung parat hatten und Brandenburg vor Probleme stellen konnten. Wir freuen uns jetzt natürlich riesig auf die Meisterschaftsrunde", fasste Björn Kasprzyk zusammen.

Die beginnt für die Rathenower am 25. Februar, mit einem Heimspiel gegen den Topfavoriten USV Potsdam.

Red Eagles: Brätsch (18), Krüger (16), Ritter (15), Kasprzyk (11), Hübner (11), Nickel (3), Jakob (2), Le Dac, Lawitzke.