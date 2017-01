Neuer zweiter BSC-Torwart

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MOZ) "Junge Talente fördern" - nach diesem Motto arbeitet man auch beim Brandenburger Sportclub Süd 05, was der Einsatz der vielen jungen Fußballer aus dem eigens ausgebildeten Nachwuchs in dieser Saison auch zeigt.

Daher ist es auch nicht ungewöhnlich, dass der 19-jährige Johannes Brückner in der Rückrunde die Chance erhält, sein Talent als Torwart im Verein zu zeigen und im gut organisierten Training mit der Mannschaft und dem Trainerteam auszubauen. Johannes Brückner ist von Babelsberg zum Oberligisten SV Grün-Weiß Brieselang gewechselt und hat nun, nach Gesprächen mit Präsident Peter Janeck und Cheftrainer Özkan Gümüs seine Vereinbarung beim BSC Süd 05 unterschrieben.

"Wir als Verein und ich persönlich bin immer daran interessiert junge Nachwuchstalente zu fördern und ihnen eine Chance zu geben, sich weiterzuentwickeln und sich zu profilieren. Das fängt bei den Kleinsten schon an. Ich bin sehr beeindruckt von hochmotivierten Spielern, die entsprechende Leistungen bringen und freue mich über deren Erfolge, zu denen wir dann vielleicht beigetragen haben. Die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass auch aus solchen Spielern etwas Großes werden kann, wenn sie selbst auch die Motivation haben etwas zu erreichen," sagte Präsident Janeck.

Am Montagabend hat kurz vor Ende der Wechselfrist noch ein alter Bekannter zum BSC Süd 05 zurückgefunden. Rojan Bozogzadeh, der in der Vorsaison im Süd-Trikot auflief, hat nach seinem USA-Aufenthalt wieder einen Vertrag beim BSC Süd 05 unterschrieben und wird ebenfalls in der Rückrunde das Team verstärken.