Spaniens Fußballverband will Video-Schiedsrichter einführen

Madrid (dpa) Der spanische Fußballverband will in der Primera División von Sommer 2018 an Video-Schiedsrichter einsetzen. Es gebe bereits seit längerem Tests: «Wir arbeiten seit acht Monaten an den Video-Schiedsrichtern», sagte La-Liga-Präsident Javier Tebas vor Journalisten.