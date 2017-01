Zwölf Zentimeter Neuschnee: Warnung vor abbrechenden Ästen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Viel neuer, nasser Schnee belastet die Berliner Bäume. Dies führe zu zahlreichen Ast- und Kronenbrüchen, teilte die Umweltverwaltung am Dienstag mit. Auch in den kommenden Tagen sei erhöhte Aufmerksamkeit beim Aufenthalt im Wald angebracht. In der Nacht zu Dienstag fielen laut Angaben etwa im Südosten Berlins bis zu 12 Zentimeter Neuschnee. Da die Temperaturen mild sind, sei der Schnee recht nass und damit schwer. "Auf die Nutzung von Kopfhörern sollte in jedem Fall verzichtet werden", so die Verwaltung.