Verbesserung der Notfallversorgung bei Herzinfarktpatienten bleibt Ziel

So wird das Projekt zur Verbesserung der Notfallversorgung von Herzinfarktpatienten über einen Zeitraum von drei Jahren nun mit rund 1,5 Millionen Euro gefördert, wie der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) mitteilte. Damit kann die Behandlung von Herzinfarktpatienten künftig beschleunigt werden, schließlich zählt bei der Versorgung jede Minute. Je früher das beim Infarkt verschlossene Herzkranzgefäß wieder eröffnet wird, umso weniger Herzmuskelgewebe geht unwiederbringlich verloren.

Beteiligt am Projekt sind die Havelland Kliniken GmbH, die Oberhavel Kliniken GmbH, die Rettungsdienste der Landkreise Havelland und Oberhavel, das BHIR (aktuell unter Beteiligung von 22 Berliner Kliniken), die Berliner Feuerwehr sowie das Institut für Medizinische Biometrie des Universitätsklinikums Hamburg Eppendorf.

In den kommenden drei Jahren werden im Rahmen des Projekts Notärzte und Rettungsdienstmitarbeiter geschult. Die im Havelland schon etablierte zügige elektronische Übertragung der EKGs vom Rettungsdienst an die im Krankenhaus behandelnden Ärzte wird ausgedehnt und flächendeckend aufgebaut. Ergänzend werden Konzepte zur Verknüpfung der Datensätze von Rettungsdiensten und Kliniken erprobt - selbstverständlich unter Wahrung des Datenschutzes. Damit soll auch langfristig die Qualität der Erstversorgung von Herzinfarktpatienten an der Schnittstelle zwischen Rettungsdienst und Kliniken gewährleistet und, wo erforderlich, verbessert werden. Zum Ende des Projekts wird untersucht, wie erfolgreich die durchgeführten Interventionen waren und welche Maßnahmen auf andere Regionen und andere Notfallerkrankungen übertragbar sein könnten.