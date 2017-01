Kühn-Berger-Schau abgesagt

artikel-ansicht/dg/0/

Die Künstlerin Marianne Kühn-Berger, hier an ihrem 88. Geburtstag, wird in Neuruppin am 17. März mit einer Gedenkveranstaltung geehrt. Die Ausstellung im Museum zu ihrem 90. Geburtstag wurde abgesagt. © MZV

Laut der Neuruppiner Stadtsprecherin Michaela Ott ist der Grund für die Entscheidung, "dass die kuratorische Mitwirkung der Künstlerin nun nicht mehr gewährleistet und damit dem gemeinsamen Anspruch an eine Ausstellung nicht mehr genügend Rechnung getragen werden kann". Daher werde das Museum trotz der weit fortgeschrittenen Vorbereitungen und der bereits von anderen Museen bestätigten Leihanfragen die Ausstellung nicht zeigen können.

Um Kühn-Berger dennoch für ihre Arbeit gebührend zu würdigen, soll am 17. März eine Gedenkveranstaltung im Festsaal der Ruppiner Kliniken stattfinden. Dort wird zum einen Margarete Jungblut unter dem Motto "Marianne Kühn-Berger: Jetzt reicht's mir" sprechen. Silke Kreibich, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Museum Neuruppin, wird zum anderen das künstlerische Schaffen Kühn-Bergers beleuchten und sich dabei inhaltlich auch an die geplante Ausstellung anlehnen. In einer Tanzaufführung der Jugendkunstschule der Stadt wird darüber hinaus das Werk "Prinzip Hoffnung" interpretiert. Freunde und Wegbegleiter sind eingeladen, bei der Veranstaltung Marianne Kühn-Berger die letzte Ehre zu erweisen.

Die Ausstellung, die nun abgesagt wurde, hatte das Museum gemeinsam mit der Künstlerin geplant. Allerdings waren die Arbeiten laut Ott noch nicht so weit gediehen, dass die Schau ohne Weiteres hätte umgesetzt werden können. "Sie kannte ihre Kunstwerke am Besten." Daher habe man sich zu dem Schritt entschieden, nachdem Kühn-Berger vor rund einem Monat am 29. Dezember verstorben war. "Sie hat als Künstlerin und Mensch tiefe Spuren hinterlassen. Den Neuruppinern und ihrer Kunstgemeinde wird sie als eine ganz besondere Persönlichkeit im Gedächtnis bleiben", so Ott.