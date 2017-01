Saisonaler Anstieg der Arbeitslosenzahl

artikel-ansicht/dg/0/

Ostprignitz-Ruppin (mzv) Im Januar gab es in Ostprignitz-Ruppin 4818 Arbeitslose. Das teilte die Agentur für Arbeit am Dienstag mit. Damit steig der Wert im Vergleich zum Dezember um 392 Frauen und Männer ohne Job. "Der Anstieg ist saisonbedingt", sagte Agentur-Bereichsleiterin Ina Kiser-Hagenow.

Vor allem aus der Baubranche habe es viele neue Registrierungen gegeben. Ein Viertel der neuen Arbeitslosmeldungen stammen aus diesem Bereich, so Kaiser-Hagenow. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Erwerbslosenzahl aber um 563 Personen. Die Quote liegt jetzt bei 9,3Prozent und damit um 1,1Prozentpunkte niedriger als im Januar 2016. Werden Arbeitslose hinzugerechnet, die derzeit wegen Krankheit, Qualifizierungstätigkeiten oder Weiterbildungskursen dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen, kommt man in Ostprignitz-Ruppin auf insgesamt 7000Männer und Frauen ohne Job. Die sogenannte Unterbeschäftigtenquote liegt dann bei 13,5Prozent.

In der für den Altkreis Neuruppin zuständigen Geschäftsstelle waren 2590 Erwerbslose registriert - 205 mehr als noch im Dezember, aber 256 weniger als 2016. Die Quote liegt hier bei achteinhalb Prozent. Zum Jahresauftakt waren in Deutschland 2,777 Millionen Menschen arbeitslos. Das waren 209 000 mehr als im Dezember, aber 143 000 weniger als im Jahr davor. Die Quote stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Punkte auf 6,3 Prozent. Rechnet man die Teilnehmer in Fortbildungen dazu, sind 3,73 Menschen erwerbslos.

