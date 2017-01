Verein berät schwangere Flüchtlingsfrauen in Unterkünften

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Für schwangere Flüchtlingsfrauen in Deutschland ist ein spezielles Hilfe-Netz entstanden. Beraterinnen und wenn möglich auch Dolmetscherinnen kommen dabei direkt in die Unterkünfte - bislang an knapp 30 Standorten. Das teilte der Verein für Schwangerenberatung Donum Vitae am Dienstag zum offiziellen Auftakt des Projekts "Schwangerschaft und Flucht" in Berlin mit. "Die Frauen befinden sich oft in einer Ausnahmesituation, die durch die bestehende Schwangerschaft noch verschärft wird", hieß es.