Spezialistin fürs Hochschul-Leben

Jede Menge positive Energie habe sie in den ersten Wochen als Geschäftsführerin des Studentenwerks Frankfurt (Oder) gespürt, schildert Monique Möbus-Zweig ihren Eindruck von ihrem neuen Arbeitsumfeld. "Es gibt sehr viele Vorschläge und Ideen von den Mitarbeitern, den Hochschulen und den Studenten. Dafür bin ich sehr dankbar. Es ist nun meine Aufgabe, diese zu sortieren und Prioritäten zu setzen", so die 41-jährige Diplom-Kauffrau.

Seit Juli 2015 war das Frankfurter Haus kommissarisch von Peter Heiß, dem Geschäftsführer des Potsdamer Studentenwerks, geleitete worden. Der vorherige Amtsinhaber, Ralf Tesler, hatte nach nur zwei Jahren überraschend gekündigt.

Monique Möbus-Zweig - verheiratet, zwei Kinder - hat selbst an der Europa-Universität Viadrina Wirtschaftswissenschaften studiert. Auch nach dem Studium blieb sie in ihrer Heimatstadt - und im Familienunternehmen. 17 Jahre lang war sie Geschäftsführerin der Automobilienhandel Möbus GmbH. Zum Jahresbeginn 2016 wechselte sie zum Kreisverband Frankfurt der Volkssolidarität. "Ich habe damals eine neue Herausforderung gesucht und mich sehr gefreut, im Sozialbereich arbeiten zu dürfen", sagt Monique Möbus-Zweig, die sich bereits seit vielen Jahren ehrenamtlich engagiert - als Mitglied der Wirtschaftsjunioren Ostbrandenburg und im Lions Club Viadrina. "Bei der Volkssolidarität habe ich tolle Leute kennengelernt und viel gelernt. Ich fühle mich dem Verein sehr verbunden", betont sie. Ihre neue Tätigkeit beim Studentenwerk habe durch die Kombination von sozialem Engagement und wirtschaftlichem Denken einen besonderen Reiz.

Während die Hochschule für Forschung und Lehre stehe, sei das Studentenwerk der Spezialist für alles, was die Studenten zum Leben brauchen: von wohnen und Verpflegung über die Sozialversorgung bis zur Kinderbetreuung und kulturellen Belangen. 195 Mitarbeiter sind zuständig für rund 18000 Studenten. Größter Standort mit etwa 9500 Studenten ist die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, gefolgt von der Viadrina mit ungefähr 6000 und der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde mit gut 2200 Studenten.

Ihr erstes Ziel sei es, alle Standorte zu besuchen und jede Mensa und jedes Wohnheim in Augenschein zu nehmen, sagt Monique Möbus-Zweig. Beim Antrittsbesuch in Eberswalde in der vergangenen Woche wurde ihr auch gleich eine kleine Wunschliste überreicht. "Ich denke, dass das bei den anderen Hochschulen genauso sein wird." Klar sei, dass es an allen Standorten Sanierungsbedarf im Bereich Verpflegung und Wohnen gebe. "Das ist ein Punkt, den wir angehen werden", sagt Monique Möbus-Zweig. Ein Punkt, der ihr besonders am Herzen liegt, ist die psychologische Beratung der Studenten, die nicht in dem Umfang wie erwartet genutzt wird. Stattdessen würden diese Probleme beim Studienberater landen. Ziel sei es, das Angebot so auszuweiten und zu platzieren, dass es von den Studenten wahr- und angenommen wird.