Ein Punkt in zwei Spielen

Strausberg (MOZ) Am vergangenen Spieltag der Landesliga Süd konnten die Volleyball-Damen der Frankfurter Red Cocks in Strausberg keinen Erfolg erzielen. Aus zwei Niederlagen brachten sie immerhin einen Punkt mit nach Hause, sind jedoch vom dritten auf den fünften Tabellenplatz abgerutscht.

Markierte den Wendepunkt: Bonita Thomas (Nummer 10, in einem früheren Spiel gegen den HSV Cottbus) gelangen in der Partie gegen den VC Strausberg starke Aufschläge und die Red Cocks holten wenigstens einen Punkt, rechts Verena Hoffmann.

Im ersten Spiel gegen den jetzigen Tabellendritten VC Storkow 90 haben die Red Cocks zu lange gebraucht, um ins Spiel zu finden. Nur elf Minuten waren bis zum Satzende nötig. Aufgrund fehlender Bewegung erreichten die Frankfurterinnen gerade einmal sieben Punkte. "Den ersten Satz haben wir einfach verschlafen", so Trainer Alexander Seilz.

Im zweiten Satz fanden die Red Cocks-Damen besser ins Spiel. Trotzdem fiel es ihnen schwer, die Lücken zwischen den Volleyballerinnen aus Storkow zu finden. Der Gegner hatte durch sein langjähriges Zusammenspiel deutlich bessere Absprachen auf dem Feld. So ging auch dieser Satz mit 17:25 deutlich an Storkow.

Danach stellte Trainer Seilz das Spielsystem um. Mit zwei Zuspielerinnen auf dem Feld machten die Red Cocks das Spiel mit Angriffen über Diagonal und Außen breiter. Zwar war damit eine Steigerung zu erkennen, für einen Satzgewinn reichte es dennoch nicht und das Spiel ging mit 0:3 (7:25, 17:25, 20:25) an Storkow.

In der zweiten Partie gegen den VC Strausberg starteten die Red Cocks Damen mit der Endaufstellung der vorigen. Mit mehr Stimmung und viel Spaß kamen sie besser ins Spiel. Doch trotz besserer Absprachen und guter Angriffe standen die Frankfurterinnen nach dem zweiten Satz vor einem 0:2-Rückstand (20:25, 22:25).

Im dritten Satz zeigten sie noch einmal die Zähne und hielten in der ersten Hälfte des Satzes gut mit, dann zogen die Strausbergerinnen bis zu einem Punktstand von 21:17 davon. Jetzt gaben die Red Cocks Damen noch einmal alles. In einem erbitterten Kampf konnten sie sich bis zu einem 23:21-Vorsprung vorkämpfen, ehe sie den Satz mit 25:22 für sich entschieden.

Mit dem Schwung aus diesem gewonnenen Satz ging es im vierten weiter mit der Aufholjagd. Wieder standen die Frankfurterinnen vor einem 17:21-Rückstand. Letztendlich waren es die Aufschläge von Spielerin Bonita Thomas, die den Wendepunkt des Spieles markierten. Mit einem 25:21-Satzgewinn sicherten sich die Red Cocks den einzigen Tabellenpunkt des Tages. Leider reichte es im fünften Satz nicht, auch das Spiel für sich zu entscheiden. Schwierigkeiten bei der Annahme der teilweise sehr starken gegnerischen Aufschläge führten zum 9:15-Satzergebnis. So gaben die Frankfurterinnen die Partie 2:3 an Strausberg ab.

Die Red Cocks-Damen haben aufgrund von Verletzungen und berufsbedingt weiterhin mit personellen Problemen zu kämpfen. Doch so langsam findet sich die Mannschaft. "Hätten wir die Saison von Anfang an mit den aktuellen Spielerinnen gespielt, würde es vielleicht anders aussehen", zieht Seilz sein Fazit. "Was wir brauchen, ist mehr Zeit, um aus der jetzigen Konstellation eine eingespielte Mannschaft zu formen." Ob die restliche Saison mit drei Spieltagen dafür ausreicht, wird sich zeigen.

Red Cocks: Daniela Lange, Christin Zühlke, Verena Hoffmann, Jeanette-Christine Bauer, Bonita Thomas, Chris Rachuy, Christin Wagner