NSU-Adressliste umfasste 233 jüdische Einrichtungen

München (dpa) In den Hinterlassenschaften des "Nationalsozialistischen Untergrunds" haben Ermittler des Bundeskriminalamts (BKA) die Adressen von 233 jüdischen Einrichtungen gefunden. Das geht aus einem Vermerk des BKA hervor, der am Dienstag im Münchner NSU-Prozess verlesen wurde. Laut BKA-Vermerk befindet sich auch die Synagoge an der Rykestraße in Berlin auf der Liste.