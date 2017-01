Keine neuen Vogelgrippe-Fälle in Kunsterspring

artikel-ansicht/dg/0/

Kunsterspring (rue) Aufatmen in Kunsterspring: Die neuerlichen Tests auf Vogelgrippe, die nach dem Auftreten des Virus am Geflügelbestand des Heimattierparks vorgenommen wurden, sind negativ ausgefallen. Das teilte Stadtsprecherin Michaela Ott am Dienstag mit. Trotz der "positiven Botschaft" gibt es allerdings noch keine Entwarnung: Laut Verwaltung "werden weitere Beprobungen am gefiederten Tierbestand des Tierparks folgen". Daher bleibe der Tierpark noch bis voraussichtlich Ende Februar für Besucher geschlossen.