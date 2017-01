BBC erstürmt vorderes Tabellendrittel

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Aus dem Wechselspieltag in der 2. Bundesliga nahm der BBC 91 sechs Punkte mit. Damit katapultierten sich die Neuruppiner auf Tabellenplatz vier. Am Sonnabend musste der BBC in Berlin und am Sonntag am Rheinsberger Tor jeweils gegen Schwarz-Weiß Berlin um Punkte kämpfen. Der Tabellenvorletzte hatte in den vergangenen Heimspielen nur sieben Punkte erreicht und dabei einen Dreier erzielt, dies gegen den Tabellenletzten Babelsberg. Trotzdem sollte es für die Neuruppiner kein Selbstläufer werden. Das Team um Mannschaftsleiter Axel Fischer musste schon einiges aufbieten, um wenigstens den Zusatzpunkt mitzunehmen. Mit einem starken Auftritt sicherte sich das Neuruppiner Team nicht nur den Zusatzpunkt, sondern auch alle Punkte. Die Heimniederlage vom vergangenen Spieltag ist damit vergessen.