Temnitztal will Tempo drücken

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1548729/

"So schnell wie hier gefahren wird, ist das schon nicht mehr normal", so Voigt. Durch die Kurven in Garz komme es immer wieder zu gefährlichen Situationen. In Vichel kommen laut Ortsvorsteher Peter Masloch neben den Temposündern noch die Straßenschäden hinzu, die ihr Übriges zur Lärmbelästigung beitragen. Der Wildberger Manfred Mann, der einst Polizist war, sah in dem Vorstoß allerdings wenig Sinn. "Das Problem ist, dass das Tempolimit nicht kontrolliert wird", so Mann. Dafür müssten nämlich die Gegebenheiten vor Ort immer genau stimmen. Lkw-Fahrer würden sich sowieso nur selten erwischen lassen. "Wenn, dann bekommt man nur den ersten, weil sie sich dann über Funk verständigen", so Mann. Wildbergs Ortsvorsteher Ulrich Jaap würde es hingegen schon begrüßen, wenn statt Tempo 80 bei erlaubten 50, die Autos nur noch mit 50 bei erlaubten 30 durch sein Dorf brausen.

Der Abgeordnete Michael Mann bekräftigte die Idee seiner Kollegen. Schließlich sind Ende vergangenen Jahres die Kriterien für Tempolimits mit der "Ersten Verordnung zur Änderung der Straßenverkehrsordnung" von der Bundesregierung aufgeweicht worden. Mussten die Kommunen bisher für eine Geschwindigkeitbegrenzung unter anderem nachweisen, dass die betroffenen Strecken zum Beispiel Unfallschwerpunkte sind, wird das nun nicht mehr nötig sein.

Kommunen können jetzt auch auf Hauptverkehrsstraßen "sensible Bereiche mit besonders schützenswerten Verkehrsteilnehmern" benennen. Damit sind aber vor allem Schulen, Kindergärten, Senioren- und Pflegeeinrichtungen sowie Krankenhäuser gemeint. Zumindest in einigen Orten können die Temnitztaler auf Behinderten- und Pflegeeinrichtungen verweisen.