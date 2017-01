Mein Verein, mein Zuhause

artikel-ansicht/dg/0/

Langsam scheint das Vereinsheim an der Hildesheimer Straße nicht mehr auszureichen. Stühle rücken war angesagt, denn etwa 65 Gäste kamen und Vereinsvorsitzender Martin Eichhorst begann dementsprechend auch seine Rede und sagte: "Das passt zum abgelaufenen erfolgreichen Tennisjahr. Tatsächlich können wir uns nicht beklagen. Viele gelungene Turniere und Events, eine positive Mitgliederentwicklung und vor allem - Struktur, und ein mehr als ausgeglichener Haushalt."

Eichhorst erinnerte daran, dass im Frühjahr ein neuer Vorstand an den Start gebracht wurde. "Dieser hatte sich schnell eingearbeitet."

Die gute Entwicklung des Vereins fasste Eichhorst zusammen und sagte: "Der NTC hat auch in 2016 viel dafür getan, damit die Region, die Gemeinde und natürlich auch unser Club einer breiten Öffentlichkeit präsentiert werden. Damit lösen wir gegenüber unseren Partnern ein Versprechen ein. Wir sind seit Jahren ein erfolgreicher und verlässlicher Werbeträger unserer Gemeinde. Der NTC ist eine gute Adresse."

Sportlicher Auftakt beim NTC ist das jährliche Schleifchenturnier. Es ging weiter mit einem Tag der offenen Tür. Der NTC beteiligte sich auch 2016 an der bundesweiten Aktion "Deutschland spielt Tennis".

Die Nachwuchsarbeit gehörte auch im abgelaufenen Jahr zu den Grundpfeilern der Vereinsarbeit. Es gab zwei Jüngstenturniere mit großer Beteiligung und gutem Sport und der NTC hat sich erneut an der "Talentiade" des Kreissportbundes beteiligt - das ist eine Sichtung mit über 100 sportbegabten Kindern der Region. Der NTC war zudem Gastgeber für "Jugend trainiert für Olympia". Eichhorst erklärte: "Etwa 40 Prozent unserer Mitglieder nehmen aktiv an Vergleichskämpfen, an Meisterschaften und Turnieren teil. Im Verhältnis zu anderen Tennisclubs ist das eine mehr als vorzeigbare Quote.

Jahreshöhepunkt beim NTC war erneut das große Ranglistenturnier, das seit vielen Jahr namhafte Spieler lockte und großartigen Sport nach Neuenhagen holte. "Wir hatten Glück, denn unsere B1 Sport & Freizeit Neuenhagen Open fanden bei tollem Wetter statt, und wir hatten neben hochkarätigem Sport auch guten Besuch." 140 Teilnehmer hatten gemeldet. Das Turnier wurde nun schon zum 13. Mal ausgetragen. Eine Serbin und ein Pole nahmen die Pokale in ihre Heimat mit. Bei den Damen gewann Barbara Bonic, bei den Herren Maciej Smola.

Eichhorst berichtete von den gut angenommenen Sommercamps, gegenseitigen Besuchen beim Partnerverein in Zinnowitzund den Clubmeisterschaften des NTC

"Natürlich hat der NTC - wie andere Sport- und Tennisvereine auch - mit einer gewissen Fluktuation zu kämpfen. Das ist eine unvermeidliche Entwicklung, die viele Ursachen hat. Die beruflichen Anforderungen sind gestiegen. Die Leute müssen vor allem mobiler und flexibler sein. Wir versuchen auch in diesem Jahr, die Vereinsarbeit beim NTC attraktiv und interessant zu gestalten und bleiben unserem Motto Mein Verein, mein Zuhause weiter treu."

In diesem Zusammenhang berichtete Eichhorst von einem neuen Konzept, das kurz "Fast Learning" heißt. Es soll Neu- und Wiedereinsteigern viel Spaß und schnelle Lernerfolge mit modernsten Trainingsmethoden bieten. Insbesondere Erwachsene haben in den Kursen ein tolles Gruppenerlebnis, finden leicht Spielpartner und werden am Ende dann auch oft Mitglied in der Neuenhagener Tennisfamilie, wie es schon erste Ansätze beweisen.

Der Vereinschef berichtete weiter von der guten Arbeit des Förderclubs und warb für die Idee. "Der Förderclub ist eine Super-Einrichtung. Er wurde 2015 von zehn vorausschauenden Leuten gegründet. Der Jahresbeitrag ist mit 24 Euro minimal und man tut etwas Gutes für den Neuenhagener Tennissport. Zwei Euro im Monat sind nicht die Welt, helfen uns aber in der Summe ein gutes Stück weiter." So konnten durch die Initiative die Anschaffung von Geräten und die Durchführung von Events für Kinder und Jugendliche vorgenommen werden. Durch den Förderclub konnten regelmäßige Athletiktrainingsstunden für den Nachwuchs eingerichtet werden.

Und was steht 2017 an? "Natürlich wollen wir den vorhandenen Schwung mit in das neue Jahr nehmen. Zusätzlich zu unserer Hauptattraktion, den Open, wird es unmittelbar davor die Neuenhagen Senior Open geben. Ein großes Ranglistenturnier für die ältere Generation. Wir erhoffen uns großen Zuspruch aus den Altersklassen von 35 bis 75."

Zwischen den beiden Turnieren ist am 30. Juni die beliebte Playersparty geplant. Das Fest wird diesmal nicht in Neuenhagen stattfinden. Der NTC zieht dafür nach Eggersdorf.