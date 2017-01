Rindermast ersetzt Milchwirtschaft

artikel-ansicht/dg/0/

Vera Wesner gehört nicht zu jenen Landwirten, die sich polternd und wild gestikulierend den Ärger von der Seele reden. Sie setzt sich ins Auto und bittet den Landtagsabgeordneten Marco Büchel (Linke) und seine Parteikollegin Kerstin Kühn, die in Märkisch-Oderland und dem südlichen Barnim für den Bundestag kandidiert, ihr zu folgen.

Sie steuert ihr Auto von Schiffmühle in Richtung Neuranft und biegt dann nach links auf den neuen landwirtschaftlichen Weg nach Neuglietzen ab. Parallel zum Weg verläuft ein von Bäumen gesäumter Graben. "Hier ist kein Baum, der nicht angeknabbert ist", zeigt sie auf die kahlen Stellen an den Stämmen. "Die Schäden an den Böschungen sind nicht zu übersehen", sagt Vera Wesner. Der Gewässer- und Deichverband Oderbruch (Gedo) sei finanziell überfordert, müsste er alle Schäden reparieren. Die Biber rutschen die Böschungen hinunter, um die Bäume unten anzuknabbern. Ihre Baue seien in den Gräben oder bis zu 80 Metern entfernt in den Schlägen. "Bei der Ernte ist ein Mähdrescher eingebrochen", so die Geschäftsführerin.

Der Oderdeich sei für 14 Millionen Euro saniert worden, darüber hinaus werden weitere Millionen Euro ausgegeben, um ihn mit Stahlmatten vor dem Biber zu sichern. "Wir verstehen nicht, warum er weiterhin so streng geschützt ist", sagt Vera Wesner. Die Menschen im Oderbruch hätten Angst. Die Überpopulation im Oderbruch sei nicht zu übersehen. Ausgerottet werden könne er ohnehin nicht, dafür seien es zu viele. "Es werden welche geschossen, es sind aber nicht genug", so die Landwirtin, die bekennt: "Wir sind keine Freunde des Bibers und fordern alle auf, mehr Biberschinken zu essen - der schmeckt gut."

"Es muss mehr reguliert werden, denn die Landwirtschaft ist das Rückgrat der Region", bestätigt Marco Büchel. Die strenge Unterschutzstellung habe keine Berechtigung mehr. Wegen der dauerhaft niedrigen Milchpreise habe die Agrargenossenschaft Schiffmühle reagiert und ihre Milchkühe abgeschafft. "Wir haben auf Rindermast umgestellt", erläutert Vera Wesner. Vorher waren es 380 Tiere, 180 Milchkühe plus Nachzucht. Jetzt stehen noch 150 Tiere im Stall, 120 Mastrinder seien dazu gekauft worden. Die Kälber seien als tragende Färsen an Milchbetriebe verkauft worden. "Wenn ich 1000 Euro pro Jahr zuzahlen muss, dann lohnt es sich irgendwann nicht mehr", sagt Vera Wesner. 2008 sei der Milchpreis schon einmal auf 20 Cent pro Kilogramm gefallen. Doch nicht so dauerhaft. Weil der Getreidepreis hoch war, konnte der Verlust bei der Milch durch eine Querfinanzierung aufgefangen werden. Dies sei jetzt nicht mehr möglich, weil auch der Getreidepreis niedrig sei. Folge der Strukturveränderung sind, dass auch das Personal von 14 auf neun Mitarbeiter reduziert wurde. "Wir brauchen keine Melker mehr", so Vera Wesner. Über 650 Hektar Land verfügt die Agrargenossenschaft Schiffmühle, vorwiegend im Oderbruch. Auf 300 Hektar baut sie Winterweizen an, auf 60 Hektar Marktkulturen wie Raps, Sonnenblumen und Mais. Ferner verfügt sie über Grünland.

Land hinzukaufen könnten die Betriebe kaum, weil die bundeseigene BVVG die Preise hoch treibe. Auch alle anderen Verkäufer orientierten sich an diesem Niveau.