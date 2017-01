Bauarbeiten in Gransee gehen weiter

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Wie die Granseer Amtsverwaltung am Dienstag informierte, werden ab kommenden Montag die Straßenbauarbeiten in der Templiner Straße in Gransee wieder aufgenommen. Ein Befahren des betreffenden Bauabschnittes wird dann wieder nur in eine Richtung möglich sein. Die Verkehrsführung erfolgt wie bereits bis Mitte Januar 2017 praktiziert, mit einer Einbahnstraßenregelung, verbunden mit einer Umleitungsregelung. Wobei die Fahrtrichtung der Einbahnstraße laut Michél Müller vom Granseer Bauamt identisch mit der sein wird, die vor der Baupause galt. Es werde nun lediglich über die andere Fahrspur geleitet. Die entsprechende Beschilderung sei auf jeden Fall zu beachten. Vor knapp zwei Wochen war die halbfertige Straße vorübergehend in beide Richtungen freigegeben worden. Aufgrund des starken Frostes ruhten die Arbeiten aber schon länger.