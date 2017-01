Hausbrand in Birkenwerder

artikel-ansicht/dg/0/

Birkenwerder (OGA) Großeinsatz der Feuerwehren in Birkenwerder: Mehr als 40 Feuerwehrleute rückten am Dienstag um 13.38 Uhr in die Richard-Wagner-Straße aus, um einen Hausbrand zu löschen. Zunächst hieß es noch, die dortige Tischlerei würde in Flammen stehen. Vor Ort stellte sich das aber glücklicherweise als Irrtum heraus. Von dem Betrieb aus ist die Feuerwehr alarmiert worden.