Gelungener Budenzauber um Zellerer-Pokale

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Gleich zwei Turniere um den Zellerercup hatte der Falkenberger SV in der Kurstadthalle auf der Agenda. Der Auftakt des Budenzaubers gehörte den Altherrenfußballern, die jeder gegen jeden den Pokalsieger suchten. Am Ende des Sechserturniers mit den Mannschaften von Rot-Weiß Diedersdorf, Angermünder FC, Jahn Bad Freienwalde I und II und FFV Eberswalde triumphierten die Gastgeber.

artikel-ansicht/dg/0/1/1548749/

Im Hallenspektakel der Herrenteams wurden zunächst in zwei Gruppen die vier Semifinalisten ermittelt. In der Staffel A schafften der Falkenberger SV und die SG Brodowin den Sprung ins Halbfinale. In der Staffel B setzten sich Fortuna Britz und die B-Jugendkicker der SG Bad Freienwalde/Wriezen durch. Das Endspiel erreichten Falkenberg mit einem 3:0 gegen die B-Jugendtalente sowie Britz mit einem 3:2-Erfolg gegen Brodowin im Neunmeterschießen. Auch im Finale blieben die Fortunen aus Britz ungeschlagen und siegten mit 2:1 gegen Falkenberg.