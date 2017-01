Ailton erobert Herzen im Sturm

artikel-ansicht/dg/0/

Bestensee/Letschin (MOZ) Der Titel des EWE-Wintercup-Champion 2017 der E-Jugendkicker ging in diesem Jahr nach Polen. Am Ende hielt das polnische Team MKS Orzel Midzyrzecz, das im Finale die SG Markendorf/Müllrose mit 2:1 bezwang, die begehrte Trophäe in die Höhe.

artikel-ansicht/dg/0/1/1548751/

Die Ränge in der Sporthalle in Bestensee füllten fußballbegeisterte Fans, die aus allen Gebieten Ostbrandenburgs, von der Ferieninsel Rügen sowie selbst aus dem Nachbarland Polen angereist waren. Auch wenn es für die Talente von Grün-Weiß Letschin nicht zum Turniererfolg langte, erlebten sie doch einen rundum gelungenen Hallenfußballtag. Da spielte es dann auch keine Mandoline, dass die Talente aus dem Oderbruch in der Gruppe C mit zwei Niederlagen gegen die SG Großziethen und MKS Steinpol-Ilanka Rzepin sowie einem 0:0 gegen den FSV Garz frühzeitig aus dem Turnier ausschieden.

Das gleiche Schicksal ereilte auch Grün-Weiß Rehfelde in der Gruppe D, dem zweiten Vertreter aus Märkisch-Oderland. Das schnelle Aus quittierten die Nachwuchskicker beider Grün-Weiß-Mannschaften gelassen, konnten sie sich nun voll und ganz dem Ehrengast Ailton Gonçalves da Silva, besser als Ailton bekannt, widmen. Mit Werder Bremen wurde der antrittsschnelle Mittelstürmer 2004 Deutscher Meister, Pokalsieger und Torschützenkönig der Bundesliga. Im selben Jahr wurde er zudem als erster Ausländer zum Fußballer des Jahres in Deutschland gewählt.

In der Bundesliga spielte er auch für den FC Schalke 04, den Hamburger SV und den MSV Duisburg. Er erzielte in seiner Karriere insgesamt 106 Bundesligatore und ist damit der dritte von bislang insgesamt fünf ausländischen Spielern, die mehr als 100 Tore in der Bundesliga erzielten. International war der in Deutschland auch Toni und Kugelblitz genannte Brasilianer neben seiner Heimat auch in Mexiko, der Türkei, Serbien, der Schweiz, der Ukraine, Österreich und China als Spieler tätig. Insgesamt kam er in einem Zeitraum von 20 Jahren für 21 Vereine zum Einsatz. Seine Laufbahn ließ er ab 2009 in Deutschland ausklingen.

Der prominente Ehrengast Ailton ließ es sich nicht nehmen, den stolzen Kickern aus dem Nachbarland Polen gemeinsam mit EWE-Gastgeberin Brigitte Jeschke die große goldene Trophäe zu überreichen: "Großartig. Den ersten Platz habt ihr euch verdient. Macht weiter so und wir sehen euch vielleicht im Profifußball wieder."

Für den Sieg erhielten die Spieler aus Midzyrzecz von Turnierausrichter auch noch einen Gutschein für ein Aktiv-Wochenende im Sport- und Erholungspark Strausberg. Dort können sie neben ein paar Trainingseinheiten auch noch jede Menge Spaß im Team haben.

Während der sechs Stunden allerbester Fußballkost in der Landkost-Arena Bestensee schaute der ehemalige Fußballprofi ganz genau hin. Für ihn zählten nicht nur die Tore. Ailton sah den Nachwuchskickern zu, um am Ende auch noch Einzelleistungen zu würdigen. Über eine Ehrung zum besten Spieler des Turniertages konnte sich Fynn Paetschke (SG Großziethen) freuen. Bester Torwart wurde Dawid Pulawski (MKS Orzel Midzyrzecz).

Verlierer gab es in Bestensee keine. Jede Mannschaft fuhr mit einem kleinen Pokal, Medaillen und Erinnerungen an einen packenden Fußballtag im Gepäck wieder nach Hause. Besonders stolz waren viele der kleinen und großen Teilnehmer auf die Autogramme von Ehrengast Ailton, die er fleißig verteilte. Die Fußballer hatten die Spielpausen genutzt, um mit dem ehemaligen Fußballprofi ins Gespräch zu kommen und sich natürlich eine Erinnerung für zu Hause zu sichern.

"Das war ein wirklich großes Highlight, hier in Bestensee", so Dariusz Marczak, Übungsleiter der polnischen der Siegermannschaft. "Wir haben uns viel vorgenommen, aber dass wir es geschafft haben, das Turnier zu gewinnen, ist eine große Überraschung für uns. Und das Drumherum war richtig toll organisiert."