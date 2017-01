Grün-Weiß baut seine Elf um

artikel-ansicht/dg/0/

Lindow (RA) Grün-Weiß Lindow nimmt mit einem wesentlich veränderten Kader die Rückrunde in Angriff. Der abstiegsbedrohte Aufsteiger zur Landesklasse baut seine Elf in diesen Wochen um - teils zwangläufig, teils aber auch als Reaktion auf die Leistungen. Lindow profitiert dabei vom Ausbildungsstandort Sportschule.

Schwer fiel der Abschied von Konrad Sterdt im Sommer 2016. Der uneingeschränkte Abwehrchef zog nach Potsdam um und wollte sich nicht mit der Nord-Staffel anfreunden, in die der Kreismeister überraschend eingetaktet wurde. Dass er dennoch punktuell auf dem Rasen zu sehen war, ist der Notlage und seiner Einsatzbereitschaft geschuldet. Nun aber schließt er sich einem Verein an, der zum einen vor seiner Haustür liegt und zum anderen keine Weltreise für seine Auswärtsspiele hinlegen muss. Sterdt ist sofort spielberechtigt. Es kommt zum Wiedersehen mit Sterdt, denn die SG Bornim ist Klassengegner von fast allen Prignitz/Ruppiner Landesklasse-Mannschaft - Ausnahme: Lindow. Neben Sterdt verpflichtete die SG Bornim in der Winterpause auch Enrico Freitag (SV Groß Santersleben) und Willi Stieger vom TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Dass Dominik Reitz mit dem Gedanken des Wechsels spielte, wusste die Abteilungsleitung lange Zeit nicht. "Wir fielen aus allen Wolken", gestand Ronny Hellmann. "So geht das einfach nicht, dass der Verein nicht in solche Überlegungen eingebunden ist. Das scheint Mode zu werden", sieht er Parallelen zum MSV Neuruppin. Der Brandenburgligist bekam auf ähnliche Art über Weihnachten drei Austrittserklärungen auf den Tisch. Hellmann & Co. zeigen sich nicht nur verärgert, sie wollten den Neuruppiner nicht konsequenzlos ziehen lassen. "Ein Spieler hat auch seine Pflichten. Wenn er für ein Jahr zusagt, dann rechnen wir natürlich mit einem Jahr."

Dass Allrounder Reitz nun doch die sofortige Freigabe erhält, liegt an Trainer Sebastian Ruthert. Er hatte Reitz zum Saisonstart vom damaligen Kreisoberligisten RSV Maulwürfe nach Lindow mit einem Versprechen gelockt, wonach er "jederzeit zurückwechseln kann". Ein Mann, ein Wort: Zu dem "jederzeit" steht Ruthert und legte der Abteilungsleitung ein Umdenken nahe.

Dominik Reitz zählt zu dem Schwung an Neuen bei den Maulwürfen. Trainer Sebastian Stendel baut dank neun Zugängen eine Mannschaft auf, die in eineinhalb Jahren in der Kreisliga punkten will.

Verlassen wird auch Stephan Schröder ohne Sperrfrist das Lindower Team. Er zieht wegen Hausbaus und seiner Arbeit die Reißleine. Der Ex-Maulwurf ist viel auf Montage und hatte Mühe, das sportliche Niveau mitzutragen. Schon in der Herbstrunde fehlte er aus terminlichen Gründen häufig. Als so genannter Stand-By-Spieler blieb Daven Mohr auf dem Papier her Lindower. Nach einer langwierigen Verletzung kam der talentierte Flügelmann nicht zum Zug und wird wohl zwei Klassen tiefer aufspielen. Er schnürt für Kreisligist TuS Dabergotz seine Töppen. Weil er keine Minute im Einsatz war, ist auch er sofort spielberechtigt.

"Nüchtern betrachtet", analysiert Ronny Hellmann, "sind die Wechsel kein Rückschlag. Denn es sind keine Stammspieler. Perspektivisch gesehen, hätten sie uns in der Rückrunde nicht wesentlich helfen können." Der Trainer wird deutlicher: "Ich war davon überzeugt, die Neuen auf ein höheres Level zu heben. Das ist mir leider nicht gelungen."

Umso mehr stehen die Neuen sowohl im Blick als auch in der Pflicht. Ex-Sportschüler Domminic Rauch kam in der Hinrunde schon zum Einsatz. Der in Frankfurt (Oder) ausgebildete Torwart ist mehr als eine Alternative für den häufig trotz Verletzung spielenden Andreas Heidrich. Der Bremer Manuel Brzozowski und Mischa Behre aus der Altmark sind zwei weitere, die zumindest während ihrer Lehre für den Landesklasse-Verein die Töppen schnüren können. Im Abstiegskampf helfen soll ein Fünfter: Moritz Becker ist einer von den Lehrlingen, die in Lindow zum Sportassistenten ausgebildet werden. Er kommt von der SG Bornim. Zugänge fünf und sechs, so die Rechnung seit Saisonstart, sind zwei in Klosterheide lebende Syrer. Sie trainieren schon seit geraumer Zeit mit, einer kam bereits im letzten Spiel 2016 zum Einsatz. Allerdings endete sein Debüt beim Oranienburger FC II nach nur 13 Minuten mit einem Platzverweis. Beim Sportcenter-Cup vorigen Freitag netzte Mojtaba Babakhani viermal ein und war damit treffsicherster Schütze.

Diese ungewohnte Mentalität der Männer fernab des Bosporus ist für Trainer Sebastian Ruthert eine Baustelle. Eine kleine. Die größere ist die Position des Liberos. Die Personalien Sterdt und Reitz schmerzen schon, denn der "Maulwurf" war einer der wenigen, die als Libero eingesetzt werden können. Auf diese Taktik mit drei Verteidigern und einem hinter ihnen agierenden Mann hatte sich die Mannschaft nach einer Niederlagenserie und dem desaströsen 4:10 in Gartz verständigt. Lindow stellt mit 46 Gegentoren (mehr als drei pro Partie) die schlechteste Defensive der Liga und die fünftschlechteste aller brandenburgischen Landesklasse-Mannschaften. Nur Treuenbrietzen (52), Rhinow (63) und Zaatzke (64) - alle Weststaffel - sowie Rüdersdorf (71) mussten öfter anstoßen als Grün-Weiß.

Mit Erfolg baute Lindow seine Abwehrreihe ab November um, denn aus den fünf Partien mit "Ausputzer" holte Grün-Weiß zehn Punkte und verlor viermal in Folge nicht. Beleg für den ungewöhnlichen Schritt inmitten der Serie: Die Elf katapultierte sich aus den Tiefen der Tabelle auf Rang zwölf (von 16). Für Ruthert bieten sich nun mehrere Alternativen: Er könnte den ehemaligen Brandenburgliga-Spieler Hannes Göhlke zurückziehen. Damit würde die Kreativität im Mittelfeld aber einen gewaltigen Dämpfer bekommen. Christian Mathwig wäre einer, der das Auge eines Liberos hat. Doch er kann nur bedingt trainieren. Am ehesten sieht Ruthert jedoch Chris Krüger in dieser Rolle. Nur ist der Zweimeter-Mann noch in der Aufbauphase. Er hatte sich in der Wandlitz-Partie (17. September) eine Fraktur im rechten Sprunggelenk zugezogen, als er nach einem Luftkampf äußerst unglücklich landete. Als weitere Lösung würde sich der Trainer dort sehen. Das fruchtete zwar beim OFC II, als er sich wegen Personalmangels einwechseln musste und sogar den Treffer zum 3:3-Endstand erzielte. Nur sieht der fast 38-Jährige seine Rolle ganz klar am Spielfeldrand.