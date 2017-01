Landkreis streitet mit Reichsbürgern

artikel-ansicht/dg/0/

Neun Seiten lang: Auszug aus einem Schreiben eines Reichsbürgers an die Kreisverwaltung in Beeskow

Auch der 66-Jährige, der vergangenen Mittwoch in Glienicke festgenommen wurde, bezeichnet sich selbst als "keltischer Druide". Die Polizei soll bei ihm 1200 Schuss Munition und selbst gebaute Schussgeräte aus einem Erddepot geholt haben. In der Kreisverwaltung kennt man ihn im Gegensatz zu anderen Reichsbürgern nicht, da er erst kurze Zeit in der Region lebt.

Reichsbürger leugnen - mehr oder weniger - die Existenz der Bundesrepublik und, sprechen von "BRD-GmbH" oder "Bananenrepublik". In einem Brief von einem Gerhard I. an die Kreisverwaltung heißt es: "Ich habe mit dem Regime der BRD nichts zu tun ... ich schulde ihr und ihren Rotzlöffeln keinerlei Loyalität, Gefolgschaft, Gehorsam oder Respekt ...". Diese Einstellung führt dazu, dass vor allem im Bereich der Straßenverkehrsbehörde, im Schornsteinfeger- und im ordnungsbehördlichen Bereich staatliche Anordnungen latent und hartnäckig verweigert werden. Mahnungen werden nicht zur Kenntnis genommen, Bußgelder nicht bezahlt. Zum Schluss bleiben Zwangsmaßnahmen, wie bei einer Frau in Wendisch Rietz, wo im vergangenen Sommer mit der Polizei eine Zwangskehrung durchgesetzt werden musste.

Der designierte Landrat Rolf Lindemann erinnert sich an einen Fall vor drei Jahren, als ein Bürger, der die BRD nicht anerkennt, einen Antrag auf Grundsicherung gestellt hat. "Er verachtet den Staat, erkennt ihn nicht an, will aber Geld von ihm." Als damaliger Leiter des Jobcenters reagierte Lindemann so: "Wer unsere Kompetenz nicht anerkennt, kann keinen Bescheid bekommen." Der Antragsteller bekam vom Kreis kein Geld, Lindemann verwies ihn an das Sozialgericht. Dort aber wurde seinem Antrag stattgegeben. Der Reichsbürger bekam sein Geld. "Weil wir als Behörde verpflichtet sind, die Existenz jedes Bürgers zu sichern. Das ist logisch, aber inkonsequent", findet Lindemann noch im Nachhinein.

Die Reichsbürger bombardieren die Verwaltung mit ellenlangen, den Staat diffamierenden Briefen, die Faxgeräte verstopfen. Im Straßenverkehrsamt kommt es auch vor, dass Mitarbeiter nicht nur beleidigt, sondern auch bedroht werden. "Es geht immer darum, dass ordnungsrechtliche Maßnahmen nicht anerkennt werden", berichtet Amtsleiter Michael Rose. Weil Reichsbürger Kfz-Steuern und Versicherungen nicht bezahlen, werde ein unendlicher Briefwechsel in Gang gesetzt. Reagiert werde mit Ablehnungen. Manche hätten gar keinen Personalausweis, kämen mit Dokumenten, die Stempel einer "Exilregierung Deutsches Reich" trügen und in Reichsmark bezahlen wollten. Zum Schluss bleibe nur noch die Vollstreckung, so Rose. "Ein sachliches Gespräch ist einfach nicht möglich, die Leute sind aggressiv und leben in einer Parallelwelt", so der Amtsleiter. "Ganz schlimm" findet auch Ursula Gärisch, die in der Kreisverwaltung die Aufsicht über die Schornsteinfeger hat, die Reichsbürger. "Mir hat man schon gedroht, dass sich auf dem Roten Platz erschossen werde." Auch sei sie bei der Ausübung ihrer Arbeit schon fotografiert worden. "Die sind so frech, man weiß nie was passiert."

Weil sich Anträge und Dienstaufsichtsbeschwerden von Reichsbürgern und Querulanten in diesem Kontext mehrten, ja sogar ganze Verwaltungsakte Zeit raubten, verfasste Rolf Lindemann bereits 2013 ein Rundschreiben an alle Mitarbeiter der Kreisverwaltung: "Wir haben es derzeit mit 15 Zeitgenossen zu tun, die auf diese Weise gezielt versuchen, die Verwaltung zu stören und Mitarbeiter zu irritieren, in der falschen Erwartung, dadurch den Betrieb lahm legen zu können. Sie setzen darauf, dass die Verwaltung rechtsstaatlich verpflichtet ist, sich mit jedem Bürgerantrag begründet auseinanderzusetzen." In der Pauschalität treffe dies jedoch nicht zu, so Lindemann. Der Paragraf 242 BGB "Treu und Glauben" sehe ein allgemeines Schikaneverbot vor und verlange ein "allgemeines Rechtsschutz- und Bescheidungsinteresse". Soweit dieses nicht gegeben sei, sei der Antrag schon aus diesem Grunde unzulässig.

Auf offensichtliche Scherzanträge müsse man ebenfalls nicht reagieren. Die Leugnung des Holocaust sei unter Strafe gestellt, da sei der Verfassungsschutz zu informieren. "Es hilft nur, wenn wir als Vertreter des Rechtsstaates Flagge zeigen", ist Lindemann überzeugt. "Reichsbürger machen sich einen Spaß daraus, Sand ins Getriebe der Verwaltung zu streuen und Sachbearbeiter zu verunsichern. Aber Beamte kann man nicht veralbern."