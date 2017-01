Kita-Räume erstrahlen in neuem Glanz

artikel-ansicht/dg/0/

Brieskow-Finkenheerd (MOZ) Die Räume der Kindertagesstätte "Brieskower Knirpse" erstrahlen in neuem Glanz. Die mehrere Jahre andauernden Brandschutz- und Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen. Ungeachtet dessen verfolgt die Gemeinde weiter den Plan, eine neue Kita zu bauen.

Schimmel im Büro, Beulen im Fußboden, abgeblätterte Tapeten. Der Zustand der Kita in Brieskow-Finkenheerd hatte in den vergangenen Jahren einen Tiefpunkt erreicht. "Überspitzt gesagt sind die Kinder jahrelang im Staub herumgerannt. Es musste wirklich etwas passieren, die Arbeiten waren längst überfällig", sagt Bürgermeister Frank Richter. Bereits seit etwa vier Jahren zieht sich die Sanierung des Gebäudes hin, häufig gingen die Arbeiten jedoch nur schrittweise voran.

Doch in den vergangenen Monaten wurden endlich Nägel mit Köpfen gemacht: Im Rahmen der Baumaßnahmen "Umsetzung Brandschutz" wurden in dem Haus drei Brandschutztüren zur Sicherung der Fluchtwege und eine Bodenluke eingebaut sowie Elektroarbeiten bezüglich Hausalarm, Sicherheitsbeleuchtung und Brandmeldeanlage vorgenommen. Außerdem erfolgten weitere Sanierungsarbeiten. "Da die erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung des Brandschutzes sich durch das gesamte Gebäude ziehen, wurden sie mit geplanten Sanierungsleistungen gemeinsam ausgeschrieben, um die Belastung durch Baumaßnahmen im Gebäude zeitlich zu reduzieren", heißt es in der Maßnahmebeschreibung.

So wurde unter anderem das marode Wasserleitungsnetz ersetzt, das Büro und die Teeküche neu gestaltet, Fliesen verlegt, ein neuer Kunststoff-Fußboden eingebaut, eine neue Toilette im Erdgeschoss gebaut sowie Wände versetzt und neu gemalert. Die Gesamtkosten für alle Maßnahmen belaufen sich auf etwa 250 000 Euro, die von der Gemeinde übernommen wurden.

"Wir sind alle sehr glücklich, dass es in unserem Haus endlich schön aussieht. Viele Eltern haben uns schon darauf angesprochen, wie hell und freundlich die Räume jetzt sind", sagt Katrin Melchert, die seit zwei Jahren die Kita "Brieskower Knirpse" leitet. Gleichzeitig berichtet sie, dass während der langen Bauphase alle Beteiligten viel Verständnis aufgebracht hätten. "Für die Kinder waren die Arbeiten ja sowieso spannend, da es jeden Tag etwas Neues zu entdecken gab. Auch die Eltern haben die zeitweiligen Einschränkungen klaglos mitgemacht. Ausdrücklich bedanken möchte ich bei den umsichtigen Handwerkern, die viele Dinge wie unsere Mittagsruhe beachten mussten. Einige Firmen nutzten für ihre Arbeiten auch die Freitagnachmittage, so dass sie sich mit den Kindern nicht in die Quere gekommen sind."

Die Arbeiten gingen während des laufenden Kita-Betriebes vonstatten, lediglich in den Sommerferien war die Einrichtung für zwei Wochen geschlossen. "Wir sind immer wieder mit den Gruppen zusammengerückt und haben versucht, das Beste daraus zu machen. Wir wussten ja, dass die Arbeiten irgendwann vorbei sind und haben uns auf das Ergebnis gefreut", erzählt die Kita-Leiterin. Derzeit kümmert sie sich mit zehn weiteren Erzieherinnen, einer Hauswirtschaftskraft und zwei Hilfskräften um die insgesamt 61 Kinder. "Die Kapazitäten der Kita sind sogar auf bis zu 90 Kindern zugeschnitten. Wir haben also noch freie Kapazitäten", berichtet Melchert.

Zufrieden äußert sich auch Frank Richter. "Wir freuen uns sehr, dass die Arbeiten nun abgeschlossen sind. Zwischendurch kam ja sogar ein Rohrbruch dazu. Als nächstes stehen dann noch Arbeiten an der Fassade, im Keller und am Dach an", sagt der Bürgermeister.

Gleichzeitig hat die Gemeinde auch einen möglichen Kita-Neubau nicht aus den Augen verloren. "Eine Machbarkeitsstudie wurde bei einen Architektenbüro in Auftrag gegeben. Wir gehen momentan von Kosten in Höhe von 1,2 Millionen Euro aus. Dafür müssten wir dann natürlich Fördermittel beantragen. Aber wir sind noch ganz am Anfang bei den Planungen", erklärt Richter. In der jetzigen Kindertagsstätte könnte dann eine altersgerechte Wohnanlage unterkommen, die neue Kita könnte zwischen Turnhalle und Einkaufszentrum entstehen.

Katrin Melchert würde einen Neubau begrüßen. "Das wäre natürlich ein Traum und eine tolle Herausforderung. Man könnte alles neu konzipieren und auf unseren Bedarf zuschneiden. Aber das ist ja noch ferne Zukunftsmusik. Jetzt freuen wir uns erst einmal über unsere schönen neuen Räume", sagt die Kita-Leiterin.