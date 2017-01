Teamgeist als Schlüssel zum Erfolg

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Bis zum 8.Februar können die Leser der MOZ für ihre Athleten zur Wahl der populärsten Sportler des Jahres 2016 in Oder-Spree stimmen. Wir stellen in loser Folge alle Kandidaten vor. Heute: Fußball-Regionalliga-Aufsteiger FSV Union Fürstenwalde.

Als die Fußballer des FSV Union Fürstenwalde am 12.Juni vorigen Jahres ihren 22.Sieg im 30.Punktspiel der NOFV-Oberliga einfuhren, krönten sie mit der Meisterschaft die bisher erfolgreichste Saison. Der Jubel im Friesenstadion war riesig - bei Spielern, Trainern, Betreuern und den zahlreichen Zuschauern auf den Tribünen der Arena. Alle feierten den größten Erfolg der Vereinsgeschichte - verbunden mit dem Aufstieg in die Regionalliga Nordost, der vierthöchsten Fußball-Spielklasse in Deutschland.

"Die Mannschaft hat eine super Saison gespielt. Jetzt beginnt die viele Arbeit für die Regionalliga", hatte UnionPräsident Hans-Ulrich Hengst damals gesagt. Er und sein Team um den Sportlichen Leiter Peter Heinrich, Manager Sven Baethge, Geschäftsführerin Manuela Patze sowie die vielen fleißigen Helfer hatten viel Kraft und Einsatz investiert, um diesen Erfolg zu ermöglichen. Genauso wie der anfangs der Saison als neuer Chefcoach gekommene ehemalige Bundesliga-Profi und Trainer von Dynamo Dresden, Matthias Maucksch.

Für den 47-Jährigen war das Saisonende zugleich ein Abschied aus Fürstenwalde - ebenso wie für Co-Trainer Robert Fischer und insgesamt zehn Spieler. "Das war ein Riesenjahr, was Matthias hier abgeliefert hat. Für ihn steht bei uns immer eine Tür offen", sagte Heinrich bei der Verabschiedung des Sachsen. "Und wenn es an der Kasse ist, um eine Eintrittskarte zu kaufen", hatte der Sportliche Leiter schmunzelnd nachgelegt.

Die Eintrittskarte braucht Maucksch seit Anfang Januar nicht mehr, denn er ist wieder Chef auf der Bank des FSV Union. Zuvor hatte sich der Verein nach der ersten Halbserie Mitte Dezember etwas überraschend von Trainer-Nachfolger Achim Holle-rieth und dessen Assistenten Dominik Reinhardt getrennt. Matthias Maucksch, der den Aufsteiger mit 18Punkten auf Platz15 der Regionalliga Nordost übernommen hat, kennt noch einen Großteil der Mannschaft und ist optimistisch, den Klassenerhalt zu schaffen.

Der Schlüssel zum Erfolg in der vorigen Saison war nach Ansicht des Meister-Trainers die Tatsache, "dass sich die Spieler gefunden haben und zu einem Team zusammengewachsen sind. Die Mannschaft hat viel Mühe auf sich genommen, gut mitgezogen, die Spieler haben sich weiterentwickelt, guten Fußball gespielt und sich den Erfolg selbst erarbeitet. Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung." Dazu sei ein wesentlicher Anteil durch die Arbeit in einem gut funktionierenden Verein und die Unterstützung des gesamten Umfelds gekommen.

Und natürlich gab auch das intensive Training von Maucksch die notwendigen Impulse für den verdienten Aufstieg. Sein offensiv-aggressiver Fußball trug mehr und mehr Früchte. Am Ende hatten die Spreestädter nach 22Siegen, drei Unentschieden und nur fünf Niederlagen sowie 84:35 Toren vier Punkte Vorsprung auf den FC Hansa Rostock II und sogar deren zehn auf Hertha 03 Zehlendorf.

Jetzt ist die Situation in der Regionalliga bei noch 16 ausstehenden Saisonspielen natürlich weitaus schwieriger. Doch wenn die Mannschaft, die in der Winterpause verstärkt wurde, wieder die Tugenden der Vorsaison zeigt, ist der Klassenerhalt drin. Vielleicht hilft dabei ja auch die Vereinshymne, die dem FSV Union am letzten Oberliga-Spieltag von der Fürstenwalder Rockband "Herzbruch" geschenkt und uraufgeführt wurde.