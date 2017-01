artikel-ansicht/dg/0/

Woltersdorf (MOZ) Der Seniorenbeirat Woltersdorf hat neue Sprechzeiten an einem neuen Ort. Sie finden ab dem 2. Februar immer an jedem ersten Donnerstag im Monat von 9 bis 12 Uhr im Seniorenclub der Gemeinde, Rudolf-Breitscheid-Straße 22, statt. Ausnahme ist die Sommerpause im August. Mittwochs stehen den Senioren im Markttreff ab 10 Uhr Ursula Port und in der Bibliothek Heidemarie Brauer als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung.